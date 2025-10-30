Ivan esce di casa e scompare nel nulla, appello e ricerche per il 25enne sparito in Friuli-Venezia Giulia

Ivan Shaurl è scomparso improvvisamente nel nulla martedì scorso in località Passons, frazione di Pasian di Prato, in provincia di Udine. A preoccupare il fatto che il 25enne non ha cellulare né documenti né soldi. Chiunque lo avvistasse è pregato di contattare le forze dell’ordine.

“Aiutateci a ritrovare Ivan”, è l'accorato appello dei genitori di Ivan Shaurli, venticinquenne friulano scomparso improvvisamente nel nulla martedì scorso dopo essere uscito di casa senza telefonino né documenti. Come hanno spiegato i familiari, il ragazzo è uscito dall'abitazione in cui abita con la madre in località Passons, frazione di Pasian di Prato, nella serata di martedì 28 ottobre.

Il ragazzo era stato in comunità per due anni ma dopo un lutto che lo aveva turbato psicologicamente, la scorsa settimana era tornato a vivere con la madre nel paese in provincia di Udine. "In comunità ci avevano detto che stava respirando un'aria un po' triste e che era meglio tornasse a casa quindi siamo andati a prenderlo venerdì scorso" ha ricostruito la madre alla trasmissione "Chi l'ha visto?" a cui si è rivolta per chiedere un aiuto nelle ricerche del figlio.

Nella serata di martedì il 25enne avrebbe detto alla mamma di voler uscire per andare a trovare il padre che abita in un'altra abitazione dello stesso paese in provincia di Udine ma a poca distanza. Un tragitto che il ragazzo avrebbe percorso a piedi, ma dopo un breve saluto con il genitore, intorno alle 21:30, Ivan si è allontanato facendo perdere completamente le sue tracce.

Da quel momento di lui non si è saputo più nulla. A preoccupare il fatto che non ha cellulare né documenti né soldi. "Affronteremo le cose insieme con tranquillità, vogliamo solo il tuo bene e ti aspettiamo" è l'appello della madre.

Il ragazzo è stato descritto come alto circa un metro e 85 con occhi e capelli castani e un fisico longilineo. Quando si è allontanato aveva un giubbotto imbottito nero pantaloni del pigiama blu con righe verticali bianche e scarpe da ginnastica bianche e cappello di lana scuro. Chiunque lo avvistasse è pregato di contattare le forze dell'ordine.