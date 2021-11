Ipnotizzava le pazienti e poi abusava di loro: condannato a 5 anni medico di Cuneo M.V.S., medico di base sessantenne di Alba, in provincia di Cuneo, è stato condannato ieri a cinque anni di reclusione dalla Corte d’Appello di Torino per violenza sessuale.

A cura di Davide Falcioni

M.V.S., medico di base sessantenne di Alba, in provincia di Cuneo, è stato condannato ieri a cinque anni di reclusione dalla Corte d’Appello di Torino per violenza sessuale. Il professionista ha ripetutamente approfittato del suo ruolo appagare i propri impulsi sessuali "attraverso pratiche chiaramente sganciate da qualsiasi logica professionale". Gli abusi sono stati commessi su quattro pazienti. La sentenza di condanna è arrivata proprio nel giorno contro la violenza sulle donne.

Il dottore era accusato di aver pesantemente molestato le sue pazienti. In un'occasione una donna aveva riferito che nel corso delle visite era stata ripetutamente ipnotizzata e che proprio mentre lei era in uno stato di profonda rilassatezza lui le aveva imposto delle pratiche sessuali. In seguito, inoltre, aveva catturato la sua fiducia proponendosi come una sorta di “maestro di vita”, prospettandole sedute di ipnosi per riuscire a risolvere alcuni problemi di salute e imponendole anche come vestirsi. Negli altri tre denunciati da altre donne, le vittime avevano tutte cambiato medico dopo essere state visitate con modalità assolutamente inappropriate, con palpeggiamenti sul seno e nelle parti intime.

Il medico, secondo quanto emerso, in alcuni casi ha chiesto alle donne di spogliarsi completamente per poi poter procedere ad atti assolutamente non richiesti, tenendo un comportamento che il giudice nella sentenza di primo grado aveva definito "subdolo", contraddistinto dall’abuso della propria figura di operatore sanitario nei confronti di "pazienti che riponevano in lui piena fiducia e che erano in ansia e preoccupate per il proprio stato di salute". Il suo comportamento è stato giudicato "infido e perverso, perché era in grado di suggestionare le sue vittime o comunque sorprenderle grazie alla sua posizione".