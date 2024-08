video suggerito

Invia foto al figlio adolescente e annuncia il suicidio, agenti intervengono e la salvano con un guinzaglio A mettere in moto i soccorsi è stato il figlio adolescente della donna dopo aver ricevuto sul telefono delle foto inequivocabili. I poliziotti del commissariato di Ostuni in poco tempo sono riusciti a fermare l’emorragia con uno strumento di fortuna che si trovava in casa, un guinzaglio, e hanno salvato la vita alla signora. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Quando gli agenti di polizia sono arrivati a casa sua, allertati dal figlio adolescente, l’hanno trovata già esanime a terra sanguinante dai polsi, che si era tagliata poco prima in un tentativo di suicidio, ma il tempestivo intervento dei poliziotti ha permesso di salvare la vita della donna. La vicenda, fortunatamente a lieto fine, arriva dalla provincia di Brindisi dove la donna salvata risiede in un appartamento sul litorale nord.

Proprio in quella casa nelle scorse ore sono arrivati di corsa i poliziotti del commissariato di Ostuni che hanno capito la gravità della situazione e hanno praticato personalmente i primi soccorsi alla signora, riuscendo così a salvarla. Gli agenti sono stati assistiti a distanza da un medico del 118 che, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza con i sanitari sul posto, li ha guidati sulle operazioni immediate da compiere per prestare le prime cure salvavita.

A mettere in moto i soccorsi è stato il figlio adolescente della donna dopo aver ricevuto sul telefono delle foto inequivocabili dalla donna che minacciava suicidio. Nei messaggi via chat la donna annunciava la volontà di togliersi la vita tagliandosi le vene. Anche se alle prese con la comprensibile agitazione del momento, il giovane non si è perso d’animo, ha contattato le due sorelle più grandi che a loro volta si sono rivolte al 112, raccontando l’accaduto e segnalando la casa della signora.

A questo punto la centrale operativa ha messo in azione una pattuglia di agenti di polizia che, accorsi sul posto, hanno trovato la donna priva di sensi in una stanza. I poliziotti in poco tempo sono riusciti a fermare l'emorragia, come indicato loro dal 118, e con uno strumento di fortuna che si trovava in casa, un guinzaglio, hanno salvato la vita alla signora.

Poco dopo è arrivata anche l’ambulanza con i medici che hanno stabilizzato la donna portandola in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi dove, per le cure del caso, è stata dichiarata fuori pericolo di vita.