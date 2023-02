Inverte la marcia allo svincolo, entra contromano in autostrada e si schianta: Elida morta sul colpo Per la donna inutili i soccorsi medici accorsi tempestivamente sul posto, poco prima del piazzale della barriera che connette la A34 con la A4. Ricoverati in gravi condizioni una 51enne che era con lei e una coppia che era sull’altra auto.

Un morto e quattro feriti, di cui tre in condizioni serie, ricoverati in ospedale con prognosi riservata. È questo il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto giovedì attorno alle 11.30 sull'autostrada A34 tra Villesse e Gorizia, in Friuli Venezia Giulia. La vittima è la signora Elida Michelutti, 78enne residente a Campolongo-Tapogliano, in provincia di Udine, che era al volante di una delle vetture coinvolte nello schianto frontale.

Secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stata proprio la pensionata alla guida di una utilitaria, una Toyota Yaris, a causare lo schianto. La donna, per motivi ancora da accertare ma probabilmente dopo essersi accorta di avere sbagliato direzione, avrebbe invertito improvvisamente il proprio senso di marcia allo svincolo per l'innesto dei centri commerciali, entrando contromano sulla carreggiata dove pochissimi secondi dopo ha incrociato un’altra vettura che procedeva regolarmente, un’Audi A6.

L’impatto è stato inevitabile e violentissimo e non ha dato scampo alla donna che è morta sul colpo. Per lei inutili i soccorsi medici della Sores accorsi tempestivamente sul posto, poco prima del piazzale della barriera che connette la A34 con la A4. Soccorsa e trasportata d’urgenza in gravi condizioni all'ospedale di Udine, invece, un’altra donna che era con lei e viaggiava sul sedile del passeggero anteriore, una 51enne che ha riportato traumi gravi.

Feriti anche gli occupanti dell’altro veicolo coinvolto nello schianto, un’auto con targa serba. Si tratta di una coppia e un ragazzo di 16 anni di nazionalità serba. I due adulti, che erano sui sedili anteriori del mezzo, sono rimasti feriti gravemente e sono stati trasportati in elicottero negli ospedali di Udine e di Cattinara, a Trieste, dove rimangono ricoverato con prognosi riservata. Il minore, che era seduto dietro, invece, non ha riportato ferite gravi.