Interviene per difendere una ragazza e viene accoltellato: è grave in ospedale ad Ancona La lite tra due peruviani la notte scorsa a Macerata: intervenuto in difesa di una ragazza, un uomo di 41 anni è stato accoltellato per tre volte al fianco, a un avambraccio e al capo. Arrestato un giovane per tentato omicidio.

A cura di Susanna Picone

Un uomo di 41 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette di Ancona: secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, la notte scorsa l’uomo sarebbe stato accoltellato nei pressi di un circolo ricreativo a Macerata da un giovane di 22 anni. Sia l’uomo ferito che il presunto aggressore, ora finito in carcere, sono peruviani.

La ricostruzione di quanto accaduto è ancora al vaglio della polizia, stando a quanto emerso finora il 41enne sarebbe stato aggredito dopo che era intervenuto per difendere una ragazza. Il connazionale non avrebbe gradito e tra i due sarebbe scoppiata una lite e a un certo punto il più giovane avrebbe estratto un coltello con una lama da 20 centimetri e avrebbe colpito il rivale per tre volte al fianco, a un avambraccio e al capo.

Il 41enne è stato soccorso e portato d'urgenza prima all'ospedale di Macerata, poi in eliambulanza a Torrette. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi. Il 22enne è stato invece portato in questura dalla Polizia intervenuta sul posto e poi accompagnato nel carcere di Montacuto: deve rispondere di tentato omicidio.

Gli agenti dell'Ufficio di prevenzione generale soccorso pubblico erano intervenuti all'altezza del civico 40 di via Roma dopo una segnalazione al numero d'emergenza di una persona a terra: quando sono arrivati sul posto i poliziotti hanno trovato il giovane peruviano con gli abiti sporchi di sangue. Gli agenti hanno trovato e sequestrato sul posto un coltello, verosimilmente quello utilizzato per l'aggressione.