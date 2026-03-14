Corriere viene accoltellato e rapinato al termine del turno di lavoro: si cerca l’aggressore nel Torinese

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Paura nel Torinese. Un corriere di 52 anni, della ditta Brt, è stato accoltellato per una rapina nel corso della serata di ieri in via Udine a Volpiano, nel Torinese. Stando alle prime informazioni, il lavoratore stava per terminare il turno ed era impegnato con le ultime operazioni di carico e scarico quando è stato sorpreso alle spalle: è stato ferito con una coltellata all'addome per essere derubato del borsello. Poi l'aggressore è scappato facendo perdere le proprie tracce.

Il corriere è in condizioni non gravi: è stato lui a chiamare il 112 ed è stato poi trasportato all'ospedale di Chivasso. Del caso si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Chivasso, si sta procedendo con tutti gli accertamenti del caso. Si cerca l'assalitore. Da quantificare ancora anche il bottino della rapina.

Fortunatamente il lavoratore non è in gravi condizioni. Per le indagini fondamentali sono la sua testimonianza e le telecamere di video sorveglianza della zona.