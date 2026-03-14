Attualità
video suggerito
video suggerito

Corriere viene accoltellato e rapinato al termine del turno di lavoro: si cerca l’aggressore nel Torinese

Un corriere di 52 anni, della ditta Brt, è stato accoltellato per una rapina nel corso della serata di ieri in via Udine a Volpiano, nel Torinese. Si cerca l’aggressore.
Accedi a contenuti speciali, newsletter e podcast: gratis per 14 giorni.
A cura di Giorgia Venturini
0 CONDIVISIONI
immagine di repertorio
immagine di repertorio

Paura nel Torinese. Un corriere di 52 anni, della ditta Brt, è stato accoltellato per una rapina nel corso della serata di ieri in via Udine a Volpiano, nel Torinese. Stando alle prime informazioni, il lavoratore stava per terminare il turno ed era impegnato con le ultime operazioni di carico e scarico quando è stato sorpreso alle spalle: è stato ferito con una coltellata all'addome per essere derubato del borsello. Poi l'aggressore è scappato facendo perdere le proprie tracce.

Il corriere è in condizioni non gravi: è stato lui a chiamare il 112 ed è stato poi trasportato all'ospedale di Chivasso. Del caso si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Chivasso, si sta procedendo con tutti gli accertamenti del caso. Si cerca l'assalitore. Da quantificare ancora anche il bottino della rapina.

Fortunatamente il lavoratore non è in gravi condizioni. Per le indagini fondamentali sono la sua testimonianza e le telecamere di video sorveglianza della zona.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
attacco
all'iran
Attacco ambasciata Usa a Baghdad. Trump: "Colpita isola Kharg, non impianti del petrolio"
Dall'isola di Kharg passa quasi tutto il petrolio dell'Iran: gli scenari ora che Trump l'ha attaccata
Il generale Capitini: "I droni iraniani da 6mila dollari stanno mettendo in crisi i missili USA e Israele"
Mattarella annuncia: "Italia non entra in guerra, uso basi USA secondo accordi"
Tracciati in volo droni spia e aerei militari in Sicilia: i rischi delle basi USA dell'isola
"Gli attacchi in Iran provocano danni ambientali enormi, sono crimini di guerra": la denuncia di Amnesty
Perché è scoppiata ora la guerra tra Iran, Israele e Usa: i motivi dell'attacco e le origini del conflitto
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views