Intervento in culla a Patti, neonata prematura operata al cuore e salvata: pesava 600 grammi, ora sta bene

La bimba è nata 15 giorni fa con un basso peso. Fallita la terapia medica, i medici hanno deciso di intervenire subito. Le sue condizioni sono stabili.

Una bambina nata prematura due settimane fa in Sicilia è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico all’ospedale "Barone Romeo" di Patti. La piccola, nata di appena 600 grammi e di 24 settimane di gestazione, è stata operata al cuore presso la terapia intensiva neonatale e ora sta bene.

Nata 15 giorni fa, le sue prime ore di vita sembravano stabili, nonostante il basso peso. Ma poi la situazione è cambiata, coi medici che hanno notato un peggioramento sia della respirazione che del flusso del sangue agli organi vitali. A quel punto, una rapida diagnosi della persistenza del dotto arterioso, cardiopatia frequente nei pazienti prematuri, ha spinto i medici ad avviare una terapia medica per favorire e indurre la chiusura di questa comunicazione vascolare fondamentale durante la vita fetale, ma molto pericolosa dopo la nascita per il rischio da parte degli organi vitali di ricevere poco flusso ematico. Ma la situazione non è migliorata per cui si è deciso di procedere con l’intervento.

I medici della terapia intensiva neonatale diretta da Caterina Cacace hanno posto indicazione a chiusura chirurgica dell'anomalia vascolare congenita. Un'intera equipe del Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo si è recata presso l'Ospedale di Patti per eseguire l'intervento direttamente in culla. Ora la neonata è ricoverata presso la TIN di Patti e le sue condizioni sono stabili.

E i medici hanno espresso la loro soddisfazione per come è andata: "La riuscita di questo intervento su una neonata estremamente fragile è il risultato di una collaborazione clinica di altissimo livello tra la Terapia Intensiva Neonatale di Patti e il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo di Taormina. Esprimiamo profonda gratitudine ai professionisti coinvolti per il loro impegno, competenza e dedizione. Continueremo a investire nella rete dei servizi neonatali e pediatrici per garantire cure tempestive e sicure ai nostri piccoli pazienti e per sostenere le famiglie nel percorso di assistenza”.

L'equipe che ha operato la neonata prematura era composta da Enrico Iannace, Ines Andriani, Sasha Agati, dagli infermieri specializzati Antonella Pino e Manuela Favorito.