Richiami e ritiri di prodotti alimentari

Integratori richiamati per allergene non dichiarato in etichetta: l’allerta del Ministero

Richiamo del Ministero della Salute: presenza di arachidi non dichiarate in etichetta in integratore alimentare “Ashwagandha fermentata” marchio Terranova.
A cura di Biagio Chiariello
Richiami e ritiri di prodotti alimentari

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo immediato dal mercato del lotto 2400881 dell’integratore alimentare “Ashwagandha fermentata”, prodotto e commercializzato da Forlive Srl per conto di Terranova Nutrition, con sede di produzione nel Regno Unito e data di scadenza fissata a maggio 2028.

Il motivo del richiamo è la presenza di arachidi non dichiarate in etichetta, un allergene potenzialmente pericoloso per i consumatori allergici o intolleranti a questa sostanza. Tale omissione rappresenta un serio rischio per la salute, in quanto l’esposizione accidentale agli allergeni può provocare reazioni gravi, talvolta anche letali.

Il Ministero invita pertanto a non assumere il prodotto qualora si soffra di allergia alle arachidi e raccomanda di restituire immediatamente il lotto interessato al punto vendita per la sostituzione o il rimborso.

Tra gli ultimi richiami alimentari segnalati sul sito del Ministero della Salute spicca sicuramente quello di lunedì 11 agosto relativo a quattro lotti di friarielli per rischio botulino. Attualmente ci sono nove indagati dalla Procura di Paola nell'ambito dell'inchiesta per le intossicazioni alimentare dopo aver mangiato panini con salsiccia e cime di rapa a Diamante, nel Cosentino. Nei giorni scorsi invece abbiamo dato notizia di un richiamo di un lotto di passata di datterini Granoro Dedicato per possibile corpo estraneo venduto nei supermercati Decò e di due lotti di miele Mielness Ambrosoli (cannella e zenzero) per la possibile presenza di proteine del latte non indicate in etichetta.

