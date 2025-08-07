Richiamo per due lotti di miele Ambrosoli: “Possibile presenza di latte”, l’allerta alimentare

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di due lotti di miele Mielness Ambrosoli (cannella e zenzero) per la possibile presenza di proteine del latte non indicate in etichetta. Sconsumato a chi è allergico. Restituire al punto vendita.