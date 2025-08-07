Richiamo per due lotti di miele Ambrosoli: “Possibile presenza di latte”, l’allerta alimentare
Il Ministero della Salute ha segnalato un richiamo precauzionale che riguarda due lotti di miele aromatizzato a marchio Mielness Ambrosoli, per il rischio legato alla possibile presenza di tracce di proteine del latte non dichiarate in etichetta. Il provvedimento è stato disposto dall’azienda produttrice, G.B. Ambrosoli Spa, per tutelare la salute dei consumatori allergici.
I prodotti interessati sono:
- Mielness Miele & Cannella, in vasetto da 180 grammi, lotto C1212 con scadenza 31/12/2027.
- Mielness Miele allo Zenzero, sempre in vasetto da 180 grammi, lotto C1015 con scadenza 31/10/2027.
Entrambi sono stati prodotti nello stabilimento di Uggiate con Ronago, in provincia di Como.
Come riportato nell’avviso ufficiale, il consumo di questi mieli potrebbe rappresentare un rischio per le persone allergiche alle proteine del latte, motivo per cui non sono idonei al consumo da parte di chi presenta questa allergia.
A scopo cautelativo, il Ministero invita i consumatori allergici a non consumare i prodotti appartenenti ai lotti segnalati e a restituirli al punto vendita dove sono stati acquistati.
Tra le allerte alimentari segnalate sul sito del Ministero della Salute nelle ultime settimane sono da ricordare quella di una polpa di avocado Metro Chef per sospetta presenza di botulino (in relazione anche al ricovero di diverse persone intossicate dopo una festa a Monserrato, in Sardegna) e quelle di inizio luglio di un lotto di contorno surgelato Eurospin per presenza di corpi estranei vegetali e diversi lotti di uova Agricola Paneni per rischio Salmonella.