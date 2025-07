video suggerito

"Inneggiavano al fascismo", sigilli alla sede dell'associazione Avanguardia Torino: ci sono indagati I carabinieri del Ros hanno sequestrato la sede Edoras dell'associazione Avanguardia Torino in via Tibone 2: i reati per cui si procede sono "associazione finalizzata alla propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa" e violazione della legge del 1952 sulle "manifestazioni fasciste".

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Instagram.

Esaltazione dei principi e dei metodi del fascismo e del nazismo. Per questo è stata sequestrata oggi la sede del movimento "Avanguardia Torino" denominata Edoras in via Tibone 2 da parte dei carabinieri del Ros. I reati per cui si procede – si sottolinea – sono quelli di "associazione finalizzata alla propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa" e di violazione della legge del 1952 sulle "manifestazioni fasciste". Ci sono anche degli indagati.

Nella ricostruzione dell’accusa, le indagini hanno consentito di rilevare che presso tale sede sono stati organizzati, nel corso del 2024, eventi musicali e culturali, a cui hanno partecipato militanti italiani e stranieri, nel corso dei quali gli indagati hanno effettuato manifestazioni di esaltazione dei principi, fatti o metodi del fascismo (come risulta anche da alcuni contenuti pubblicati sui social), le sue finalità antidemocratiche e di idee o metodi razzisti e hanno compiuto manifestazioni usuali del disciolto partito fascista e di organizzazioni naziste.

Il provvedimento – si legge nel comunicato dei Ros – è stato richiesto per evitare che "la libera disponibilità dei locali agevoli la commissione di nuove e analoghe condotte di reato. Si ribadisce che gli indagati devono essere considerati innocenti fino a sentenza di condanna definitiva". In altre parole, la procura di Torino ne ha chiesto il sequestro per evitare che la disponibilità di questi locali continui ad agevolare i comportamenti sotto osservazione.

"Quanto accaduto oggi a Torino ai danni del nostro movimento, con il sequestro della nostra sede, non è altro che l'ennesima dimostrazione del trattamento repressivo che viene riservato, in Italia e in Europa, a tutti i Patrioti che non si arrendono e continuano a difendere la propria terra, denunciando, ad esempio, i danni e le conseguenze dell'immigrazione di massa o la dittatura del pensiero unico progressista", è stato il commento di Avanguardia Torino dopo il sequestro della sede. "Avanguardia Torino – proseguono gli attivisti – è un movimento che, seppur giovane, ha fatto molto per la città e non solo, sempre alla luce del sole. Campagne, banchetti, volantinaggi e iniziative culturali e di solidarietà, anche europea, come quella effettuata durante l'alluvione che ha colpito Valencia, quando abbiamo raccolto e portato fino in Spagna un quintale di aiuti umanitari per gli sfollati. Sembra quasi che, però, a una gioventù che aiuta il prossimo e si mette a disposizione della Comunità locale e nazionale si preferisca una gioventù ripiegata su se stessa, debole, isolata e, magari, anche drogata. Sembra che ormai in Europa difendere certi valori, come la Patria, l'identità, la famiglia e la religione, sia diventato illegale, ma per noi sono valori fondanti che continueremo a portare avanti". "Il nostro movimento, così come tutti i suoi membri, si difenderanno nelle sedi opportune, consapevoli di non aver commesso alcun crimine se non quello di difendere l'Italia che, però, non ci risulta sia ancora un reato", concludono.