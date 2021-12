Inizia la vaccinazione dei bimbi dai 5 agli 11 anni a Torino: “Un atto d’amore verso i più piccoli” È cominciata in Piemonte la vaccinazione dei bambini dai 5 agli 11 anni. I primi 3 a vaccinarsi sono i figli di 6, 8 e 10 anni dell’Infettivologo Giovanni di Perri.

A cura di Gianluca Orrù

L'Hub vaccinale inaugurato a Torino in via Gorizia assomiglia a un'area giochi per bambini ma è in grado di inoculare 1000 dosi al giorno: "I bambini sono una fascia molto delicata della popolazione – spiega Carlo Picco, direttore dell'Asl Città di Torino – quindi abbiamo inteso dedicare questo Hub a loro, con tutte le caratteristiche per essere accogliente"

"Bisogna aiutare le famiglie a superare le legittime paure – dichiara l'assessore alle politiche sociali della Città di Torino Jacopo Rosatelli – vaccinare le bambine e i bambini è un atto d'amore nei loro confronti che potrà restituire a loro la pienezza di una vita che deve essere libera e felice fuori da questa pandemia".

"I dati epidemiologici – dice Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte – ci dicono che moltissime infezioni avvengono nella fascia d'età relativa ai bambini e questo succede perchè non sono ancora vaccinati. L'anno scorso a dicembre avevamo le piste da sci, i musei, i cinema, i teatri, gli stadi tutto chiuso".

"Questo vaccino ci permetterà di vivere in serenità questo periodo difficile e di oppressione che ci aspetta – racconta Beatrice Venturini, mamma dei 3 bambini che per primi si sono vaccinati in Piemonte – posso comprendere le paure dei genitori, ma è necessario prima di tutto informarsi dalle fonti corrette. I miei figli non vedevano l'ora di potersi vaccinare, anzi hanno già fatto promozione tra i loro compagni di scuola, quasi da informatori scientifici".

"In questo momento vaccinare questa fascia d'età ci dà una mano a tirare giù la curva dei contagi – spiega il Direttore di Infettivologia dell'Ospedale Amedeo di Savoia – e ricordiamoci poi che abbiamo vaccinato miliardi di persone con questo vaccino. Voi direte ‘non sono adulti', ma non sono nemmeno una specie vivente diversa, qualche inferenza la possiamo fare, quindi andiamo avanti con fiducia in questo ulteriore passo per chiudere il cerchio".