in foto: Immagine di repertorio

Un cadavere è stato trovato stamane in un pozzo nelle campagne di Monsummano Terme (Pistoia), nella località Violi. Secondo le primissime informazioni arrivate dopo il drammatico ritrovamento, il corpo senza vita apparterrebbe a un uomo di circa cinquanta anni. Potrebbe trattarsi del figlio di una donna che abita in una casa adiacente al pozzo. Questo secondo le prime ipotesi avanzate dai carabinieri, ma gli accertamenti su quanto accaduto sono ancora in corso.

Le prime ipotesi sull'accaduto – Per l’identificazione della vittima si dovrà attendere l'intervento del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco, per lo svuotamento dell'acqua dal pozzo e il recupero del corpo. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato sul posto per controllare alcuni lavori in corso nella proprietà della madre nelle campagne del Pistoiese.

L'allarme lanciato da alcuni operai impegnati nei lavori, sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco – A notare il cadavere nel pozzo nel Pistoiese sono stati alcuni operai impegnati nei lavori in corso. Scattato l'allarme, sono arrivati sul posto i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Per recuperare il corpo sono stati chiamati anche i sommozzatori dei vigili del fuoco e solo a operazione conclusa sarà possibile procedere con l'identificazione e con la ricostruzione della tragedia. Al momento, a quanto si apprende, le forze dell'ordine non escludono alcuna ipotesi, fra cui quelle di un tragico incidente o di un tentativo di suicidio.