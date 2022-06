Incubo in vacanza a Rimini: bimbo si perde in spiaggia, ritrovato dopo 6 ore a chilometri di distanza Le ricerche si sono concluse solo dopo circa sei ore quando il minore è stato infine rintracciato a chilometri di distanza dal luogo in cui era stato visto l’ultima volta dal padre.

A cura di Antonio Palma

Momenti da incubo quelli vissuti durante il weekend da una famiglia in vacanza a Rimini. Mentre erano in spiaggia, infatti, il figlioletto si è allontanato dai genitori senza curarsene troppo perdendosi lungo il litorale. Momenti di intense ricerche e di ansia che si sono concluse solo dopo circa sei ore quando il minore è stato infine rintracciato a chilometri di distanza dal luogo in cui si era allontanato.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, che è intervenuta sul posto per le ricerche, tutto è iniziato nella tarda mattinata di domenica, intorno alle 11.30 quando il minore, un ragazzino di 11 anni, si è allontanato volontariamente dal padre mentre si trovavano su uno dei lidi della città costiera romagnola dove erano all'ultimo giorno di vacanza.

Quando il padre si è accorto della sua assenza e ha provato a rintracciarlo, si è accorto che non era da nessuna parte sul lido balneare. A questo punto ha chiesto aiuto e sono partite le prime le segnalazioni tramite altoparlante in cui si annuncia la scomparsa di un bambino mentre le ricerche si allargavano ai lidi vicini.

Il tempo però è trascorso senza che nessuno desse notizie dell'undicenne e così è partita anche la segnalazione alla Centrale Operativa della Polizia Locale di Rimini che ha allertato immediatamente le pattuglie in servizio del Nucleo Antiabusivismo operanti sui lidi.

Dopo intense ricerche, estese a tutto il litorale, e grazie a varie segnalazioni, il ragazzino infine è stato rintracciato intorno alle 17.30, molto distante da dove era stato visto l'ultima volta dal padre. Il minore è stato quindi riaccompagnato dagli agenti in auto al bagno dove lo attendeva il padre e dove infine i due si sono potuti riabbracciare.