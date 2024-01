Incidente Treviso, tre giovani in moto travolti da un 92enne in auto: morti l’anziano e un 16enne A causare il sinistro, avvenuto domenica pomeriggio in provincia di Treviso, probabilmente un malore dell’anziano conducente che viaggiava in auto con la moglie disabile, rimasta illesa. L’uomo è morto sul colpo, il ragazzino due giorni dopo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Sono diventate due le vittime dell'incidente avvenuto due giorni fa lungo la Schiavonesca Marosticana, a Pagnano d'Asolo, in provincia di Treviso, quando un 92enne ha perso il controllo della propria macchina e ha travolto tre ragazzi in moto: il pensionato Angelo Fantato, Volpago del Montello, è deceduto praticamente sul colpo. Uno dei tre motociclisti feriti, Thimoty D. B., 16enne di Casella d'Asolo, è morto invece questa mattina dopo essere stato ricoverato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso in prognosi riservata.

L’incidente potrebbe essere stato causato dal malore dell’anziano. Al suo fianco la moglie disabile che è rimasta illesa, seppure sotto choc. Lo schianto, violentissimo, era avvenuto nel pomeriggio di domenica 28 gennaio, intorno alle 16 in via del Muson, all'incrocio tra la Strada Provinciale 6 e la 248 all'altezza di una rotatoria.

Stando alle ricostruzioni l’auto del pensionato arrivava da Casella d'Asolo verso Fonte quando ha superato la rotatoria travolgendo tre ragazzi che in quel momento viaggiavano in senso opposto sulle loro moto e sui loro scooter, e ha poi finito la sua corsa fuori strada, nel fossato al centro del rondò.

Il 92enne è morto praticamente sul colpo; inutili i tentativi di rianimazione a cui è stato sottoposto da parte di medici e infermieri del Suem 118 intervenuti. I ragazzi sono stati portati invece al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto; il più grave è stato traportato al nosocomio trevigiano e trasferito in terapia intensiva. Nonostante le cure dei sanitari è deceduto questa mattina. Meno gravi invece le condizioni degli altri giovani.