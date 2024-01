Automobilista 92enne ha un malore, sbanda e travolge ragazzini in scooter: un morto e 4 feriti L’incidente stradale per un malore che ha colpito il conducente dell’unica vettura coinvolta, un automobilista di 92 anni. Il suo mezzo ha travolto un gruppetto di ragazzi in scooter, tutti minorenni, prima di finire in un fossato a Pagnano d’Asolo, in provincia di Treviso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Un morto e quattro feriti, è questo il tragico bilancio di uno spaventoso incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 28 gennaio, a Pagnano d'Asolo, in provincia di Treviso. Un'auto ha travolto e investito un gruppetto di ragazzini in scooter prima di schiantarsi fuori strada. La tragedia intorno alle 16 sulla strada provinciale 248, all’altezza della rotonda della Fornace. Secondo quanto ricostruito finora, alla base del sinistro mortale un malore che ha colpito il conducente dell'unica vettura coinvolta, un automobilista di 92 anni.

L'uomo, che procedeva in direzione di Fonte con a bordo la moglie disabile rimata ferita leggermente, sarebbe stato colpito da un malore improvviso senza riuscire e a fermarsi allo stop. Il suo mezzo ha travolto un gruppetto di ragazzi in scooter, tutti minorenni, prima di finire in un fossato che costeggia la rotonda. La vittima dell'incidente stradale è proprio il 92enne per il quale i soccorritori non hanno potuto fare nulla.

L'uomo è stato soccorso da un medico di passaggio e poi dai sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo ma purtroppo ne hanno dovuto dichiarare il decesso sul posto poco dopo. I feriti sono i ragazzi che viaggiavano sugli scooter che sono stati colpiti tra l’imbocco della corsia di immissione e la rotonda.

Nella sua corsa la vettura, un furgoncino, ha divelto un cartello stradale prima di finire nel fossato, trascinando anche uno degli scooter che era finito sotto il veicolo dopo l'impatto. Il ragazzo più grave è stato portato in elicottero al Pronto soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Gli altri in ambulanza tra Montebelluna e Castelfranco Veneto. Sul posto oltre a automedica e ambulanze, sono intervenuti anche l'elisoccorso, i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.