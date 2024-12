Incidente tra un lancione e un vaporetto a Venezia, passeggeri feriti: l’impatto ripreso in un video Un’imbarcazione privata ha colpito un vaporetto del trasporto pubblico in laguna a Venezia. Alcuni passeggeri sono rimasti lievemente feriti nell’impatto, mentre una donna è stata trasportata in ospedale. Lo schianto ripreso in un video pubblicato online. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

Incidente tra un barcone granturismo privato e un vaporetto della linea pubblica Actv in laguna a Venezia. Sarebbe la barca privata, secondo le prime informazioni, ad aver colpito il vaporetto. Alcuni passeggeri sarebbero rimasti leggermente feriti, mentre resta da valutare in maniera più seria la situazione di una donna caduta a terra dopo l'impatto e trasportata in ospedale. L'incidente si è verificato nei pressi dell'imbarcadero Actv di Sant'Elena, nel sestiere di Castello.

Il vaporetto del servizio pubblico era partito dal Lido per fare tappa a Sant'Elena quando è stato colpito dall'imbarcazione privata che da San Marco era diretta a Punta Sabbioni, nel senso opposto. Nell'urto due persone sarebbero rimaste contuse dopo essere cadute a terra. Alcuni passeggeri avrebbero riportato ferite dovute alle schegge dei vetri andati in frantumi nell'impatto e sono state ricoverate in osservazione a scopo precauzionale.

Si indaga sulle cause dell'incidente, anche se non è escluso che il comandante della nave privata abbia avuto un malore, colpendo così il vaporetto pubblico. Sul posto è intervenuto il personale della Guardia costiera e i Carabinieri per gli accertamenti del caso.

L'impatto ha mandato in frantumi i vetri del vaporetto che hanno ferito alcuni dei passeggeri a bordo. Sono fortunatamente state scongiurate conseguenze più gravi sulla salute delle persone dopo l'incidente in laguna. Dopo i primi accertamenti e le medicazioni per coloro che sono rimasti feriti, la situazione è tornata alla normalità. Non vi sarebbero feriti gravi.

L'impatto è stato ripreso in un video poi pubblicato sui social e divenuto virale in breve tempo. Il filmato mostra gli attimi esatti in cui si è verificato l'incidente che ha provocato il ferimento, seppur lieve, di alcuni passeggeri a bordo.