Incidente tra quattro auto a Taviano: 45enne muore dopo quasi una settimana di agonia Francesco Coronese era rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto una settimana fa sulla Taviano-Matino. Dopo il ricovero aveva subito diversi interventi chirurgici, ma il suo fisico non ha retto.

A cura di Biagio Chiariello

Si è arreso in ospedale dopo un'agonia durata praticamente tutta la settimana. Francesco Coronese, un uomo di 45 anni originario di Taviano, in Salento, è morto in ospedale, al “Vito Fazzi” di Lecce, dopo era stato ricoverato a seguito di un grave incidente stradale avvenuto domenica scorsa all’uscita del paese, sulla provinciale che porta a Matino.

Il sinistro aveva visto coinvolte quattro macchine: una Punto, sulla quale la vittima viaggiava come passeggero, una Bmw, un’Alfa Romeo e una Lancia Musa. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, i quattro mezzi si erano scontrati restando parzialmente distrutti. In un primo momento era sembrato che l'incidente non avesse particolari conseguenze per le persone che occupavano i vari abitacoli.

Poi però la situazione si è fatta più serie. A causa delle ferite riportate nello schianto, Coronese era stato portato al nosocomio del capoluogo pugliese, dove ha subito due interventi chirurgici che, purtroppo, non sono riusciti a salvargli la vita.

La comunità di Taviano è ora sotto choc per la perdita di Francesco Coronese, mentre le autorità sono impegnate per comprendere le circostanze della tragedia. Nel frattempo si attendono gli accertamenti medico-legali eventualmente necessari prima di autorizzare il rientro della salma in paese per la celebrazione dei funerali.

Il 45enne è solo l'ultima vittima degli incidenti stradali che hanno funestato le strade salentine. Qualche giorno fa un insegnante di musica, il 69enne di Racale, Domenico Schiavone, è morto a seguito di un sinistro avvenuto mentre stava percorrendo la provinciale Taviano-Casarano con la sua moto.