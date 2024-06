Incidente a Campobasso, auto si ribalta: muore 16enne, alla guida c’era la sorella maggiore

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Drammatico incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, sabato 29 giugno, in provincia di Campobasso. Un ragazzo di 16 anni è morto dopo che l'auto all'interno della quale viaggiava, e alla cui guida c'era la sorella maggiore, è uscita fuori strada e si è ribaltata per cause in via di accertamento sulla Provinciale 161, nota anche come ‘Gildonese', nel tratto che collega Contrada Mascione a Campobasso al comune di Gildone

La vettura ha finito la sua corsa impattando contro un muretto di cemento. La ragazza, che ha 23 anni, è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Campobasso. Inutili i tentativi di soccorso per il giovanissimo passeggero.

Il magistrato competente è stato informato dell'accaduto e sono in corso le procedure di recupero del corpo. La famiglia della vittima è giunta sul luogo dell'incidente. Alcuni parenti, dopo aver appreso la notizia, sono stati colti da malore.

In aggiornamento.