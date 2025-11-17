Attualità
video suggerito
video suggerito

Incidente tra Alberobello e Putignano, scontro tra auto: un morto e 5 feriti, la più giovane ha 18 anni

Incidente ieri sulla statale 172, nel tratto compreso tra Alberobello e Putignano, nel Barese, in seguito allo scontro tra due auto: un uomo di 59 anni è morto e altre 5 persone sono rimaste ferite, tra cui una ragazza di 18 anni. Indagini in corso per scoprire le cause.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Ida Artiaco
0 CONDIVISIONI
Immagine

Drammatico incidente stradale ieri sera in Puglia: a seguito dello scontro frontale tra due auto, una Fiat Doblò e una Bmw, verificatosi sulla statale 172, nel tratto compreso tra Alberobello e Putignano, nel Barese, una persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite.

La vittima è un uomo di 59 anni, Gaetano Mirizzi, che viaggiava a bordo di una delle due auto che, per cause da accertare, si sono scontrate. I feriti hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni: tre hanno riportato gravi politraumi. Il più giovane è una 18enne che è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Monopoli dove si trova anche un 25enne arrivato in codice rosso; una 20enne è ricoverata al Policlinico di Bari e una 59enne all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine.

Le cause dell'incidente sono ancora in via di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, diverse ambulanze del 118 e la Polizia Stradale, impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica. La circolazione è rimasta rallentata per consentire le operazioni di soccorso, con la statale è che stata chiusa al traffico e successivamente riaperta.

Leggi anche
Un cinghiale gli taglia la strada, l’auto si ribalta: morto Ciriaco Meloni, medico di 44 anni

Non è la prima volta che su questo tratto di strada si verifica un incidente mortale. Già in passato la statale 172 è stata più volte teatro di episodio drammatici. Tra quelli più recenti, l'incidente avvenuto a fine aprile scorso tra Turi e Casamassima, costato la vita a un ragazzo di soli 22 anni. Solo alcuni giorni prima, sulla stessa strada, tra Putignano e Turi, un altro terribile incidente con una giovane vittima, cioè la 32enne Fabiana Chiarappa, morta travolta da un'auto dopo una caduta in moto.

Attualità
Incidenti stradali in Italia
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
torna il
maltempo
In Friuli esonda il Torre, 300 sfollati nel Goriziano e 2 dispersi. Allerta in Toscana
Maltempo in Friuli, frana di fango travolge una casa a Gorizia: si cercano due dispersi, una persona ferita
Il video girato dal 32enne disperso prima della frana: la sua casa è crollata
Il ristorante di Antonia Klugmann allagato, la chef a Fanpage: “Sconvolti, abbiamo aiutato i clienti a scappare”
Maltempo a Genova, crolla muro durante la notte: oggi ancora allerta meteo gialla, parchi chiusi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views