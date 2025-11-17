Incidente tra Alberobello e Putignano, scontro tra auto: un morto e 5 feriti, la più giovane ha 18 anni

Incidente ieri sulla statale 172, nel tratto compreso tra Alberobello e Putignano, nel Barese, in seguito allo scontro tra due auto: un uomo di 59 anni è morto e altre 5 persone sono rimaste ferite, tra cui una ragazza di 18 anni. Indagini in corso per scoprire le cause.

Drammatico incidente stradale ieri sera in Puglia: a seguito dello scontro frontale tra due auto, una Fiat Doblò e una Bmw, verificatosi sulla statale 172, nel tratto compreso tra Alberobello e Putignano, nel Barese, una persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite.

La vittima è un uomo di 59 anni, Gaetano Mirizzi, che viaggiava a bordo di una delle due auto che, per cause da accertare, si sono scontrate. I feriti hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni: tre hanno riportato gravi politraumi. Il più giovane è una 18enne che è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Monopoli dove si trova anche un 25enne arrivato in codice rosso; una 20enne è ricoverata al Policlinico di Bari e una 59enne all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine.

Le cause dell'incidente sono ancora in via di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, diverse ambulanze del 118 e la Polizia Stradale, impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica. La circolazione è rimasta rallentata per consentire le operazioni di soccorso, con la statale è che stata chiusa al traffico e successivamente riaperta.

Non è la prima volta che su questo tratto di strada si verifica un incidente mortale. Già in passato la statale 172 è stata più volte teatro di episodio drammatici. Tra quelli più recenti, l'incidente avvenuto a fine aprile scorso tra Turi e Casamassima, costato la vita a un ragazzo di soli 22 anni. Solo alcuni giorni prima, sulla stessa strada, tra Putignano e Turi, un altro terribile incidente con una giovane vittima, cioè la 32enne Fabiana Chiarappa, morta travolta da un'auto dopo una caduta in moto.