Incidente tra A1 e A14 a Bologna, auto e camion si scontrano e prendono fuoco: 1 morto, traffico in tilt Incidente oggi nel raccordo di Casalecchio che collega A1 e A14, all’altezza di Borgo Panigale: in seguito al tamponamento tra auto e camion è scoppiato un incendio che ha provocato la morte di una persona. Traffico in tilt. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

358 CONDIVISIONI condividi chiudi

Incidente mortale oggi sul raccordo tra A1 e A14 a Bologna: un'auto e un camion si sono scontrati per cause ancora in via di accertamento e poco dopo hanno preso fuoco. Le fiamme e il fumo nero sono state visibili anche a metri di distanza. Il bilancio è di una vittima.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbe trattato di un tamponamento fra un'auto e un mezzo pesante, nel raccordo di Casalecchio che collega A1 e A14, all'altezza di Borgo Panigale, in direzione San Lazzaro, avvenuto intorno alle 11.30. In seguito all'impatto tra i due mezzi si è sviluppato un incendio che ha coinvolto entrambi i veicoli.

L'autista del camion sarebbe riuscito ad allontanarsi mentre il conducente dell'auto è morto carbonizzato anche se al momento non si conosce ancora l'identità. I soccorritori hanno operato a lungo anche per verificare se nell'abitacolo della macchina ci fosse eventualmente un'altra persona. Il tratto autostradale è al momento chiuso e per questo si sono formate lunghe code. Sono intervenuti i Vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale ed il personale della terza direzione di tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.

Autostrade per l’Italia, presente sul luogo della tragedia con i propri operatori, consiglia a chi sta viaggiando sulla A1 diretto verso Padova di uscire a Bologna Casalecchio, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Bologna Arcoveggio. A chi è diretto verso Ancona si consiglia di uscire a Bologna Casalecchio, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Bologna San Lazzaro.

L’incidente di oggi è per altro avvenuto nello stesso tratto in cui nell’agosto del 2018 esplose una cisterna carica di gpl, provocando un morto sul colpo e decine di feriti, anche tra i soccorritori.