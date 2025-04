Furgone piomba sul cantiere in tangenziale a Bologna: operaio morto e 2 feriti, avevano finito il turno

video suggerito

Tragedia in strada nella mattinata di oggi sulla tangenziale di Bologna. Un furgone è piombato improvvisamente su un cantiere stradale allestito per lavori sulla trafficata arteria e ha travolto gli operai che erano impegnati sul posto. Il bilancio purtroppo è grave e conta la morte di uno degli operai e il ferimento di altre due persone.

Il drammatico incidente stradale è avvenuto poco prima delle 6 di giovedì 10 aprile, all’altezza del km 4+400 della tangenziale di Bologna vale a dire nel tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 4 via del Triumvirato, nella carreggiata in direzione della A14 Bologna-Taranto.

Secondo le prime notizie, erano circa le 5:45 del mattino e il cantiere notturno stava quasi smobilitando quando è avvenuto l’incidente. Gli operai si apprestavano a lasciare il lavoro per la fine del turno quando, per motivi ancora da chiarire, il furgone è piombato sul cantiere investendo i lavoratori.

Per uno dei loro purtroppo inutili i successivi soccorsi con l’arrivo dell’ambulanza del 118, l’uomo è morto per le ferite riportare nell’impatto col mezzo. Trasportate in ospedale altre due persone le cui condizioni però non sarebbero gravi.

Come spiega Autostrade per l’Italia, lo schianto è avvenuto “in corrispondenza di un cantiere in fase di rimozione correttamente segnalato. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Stradale, ma dalle prime ricostruzioni risulta che un furgone ha investito un operaio di una ditta esterna che ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite”.

L’esatta dinamica dell’accaduto però è al vaglio della Polizia stradale che è intervenuta sul posto per i rilievi del caso. Per consentire i soccorsi, il tratto interessato è stato chiuso al traffico per alcune ore e riaperto solo dopo le 8 ma su una sola corsia con inevitabili code e traffico.