Incidente Torino, scontro tra auto: la maestra Lucia muore mentre torna a casa dalla cena di fine anno Incidente mortale a Torino: in seguito ad uno scontro frontale tra due auto, è morta Lucia La Grotta, maestra di origine lucana di 63 anni. La donna stava tornando a casa dopo una cena di fine anno con i suoi alunni. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Aveva appena partecipato alla cena di fine anno con la sua classe quando è rimasta vittima di un incidente stradale che le è risultato fatale. È morta così Lucia La Grotta, maestra di origine lucana di 63 anni, giovedì sera a Torino.

La donna si trovava a bordo della sua Giulietta quando si è scontrata frontalmente con una Fiat Bravo all’incrocio tra corso Trapani e corso Peschiera per cause ancora in via di accertamento. Trasferita d'urgenza al Cto, le sue condizioni sono apparse subito critiche. Arrivata al pronto soccorso però i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso, nonostante i tentativi di salvarla.

Nell'incidente è rimasto ferito anche un ragazzo di 21 anni che si trovava a bordo della Fiat Bravo insieme al fratello di 19. Trasferito anche lui al Cto, ha riportato la frattura del femore ed è stato operato. La prognosi è di 60 giorni. Indagini sono in corso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Appare comunque verosimile che una vettura abbia attraversato l’incrocio nonostante il semaforo rosso. Sarà importante l'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza per capire come si sia verificato l'incidente.

Intanto è sotto choc tutta la comunità locale e soprattutto alunni e colleghi della maestra Lucia. Non potevo credere a quello che è successo dopo aver passato un bel pomeriggio con voi maestre e con i bambini. Purtroppo questa è la vita, grazie di tutto", ha detto la nonna di una allieva.

"Posso dirti solo grazie, maestra, e non è il solito grazie di fine anno: quello te lo abbiamo detto ieri senza sapere che sarebbe stato l'ultimo. Ma un grazie speciale per i tre anni che hai dedicato ai nostri piccoli, per la passione per l'insegnamento, per le basi di vita che hai contribuito a insegnargli. Ora riposa in pace", è il messaggio di un'altra mamma.