Incidente sull'Alemagna, scontro tra veicoli: morta bimba di 4 anni e almeno 7 feriti. Traffico in tilt Incidente oggi lungo la strada statale 51 Alemagna, in località Vittorio Veneto (Treviso): in seguito allo scontro tra 3 veicoli, tra cui una roulotte, una bambina di 4 anni è morta e altre 7 persone sono rimaste ferite. Disagi alla circolazione.

A cura di Ida Artiaco

Un incidente mortale si è verificato oggi lungo la strada statale 51 Alemagna, in località Vittorio Veneto (Treviso). Uno scontro ha coinvolto tre veicoli, uno dei quali, riferiscono media locali, è un camper. Coinvolta anche una Volkswagen Golf, sul Ponte Botteon. Tragico il bilancio: una bambina di 4 anni, di origine africana e residente a Belluno, è morta e altre 7 persone sono rimaste ferite.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto successo, per ricostruire la quale sono a lavoro gli agenti della polizia locale di Vittorio Veneto. Pare tuttavia, secondo le primissime informazioni, che alla base del sinistro ci sia un sorpasso finito male, come hanno riferito alcuni testimoni. "Abbiamo assistito a una fase di sorpasso che non è andata a buon fine. Dopo lo schianto abbiamo cercato di uscire dal camper: la portiera era bloccata e abbiamo cercato di capire che situazione si era creata e se in qualche modo potevamo essere di aiuto. Noi non abbiamo riportato danni, per fortuna", ha detto Stefano Ghedini, bellunese che nel primo pomeriggio di oggi stava guidando il suo camper in direzione sud sull'Alemagna, come riporta Il Gazzettino, quando è rimasto coinvolto nelle scontro.

La giovanissima vittima viaggiava insieme ad altri familiari quando si è verificato lo scontro. È deceduta per le lesioni riportate nonostante i tentativi dei sanitari accorsi sul posto di salvarla.

Anas comunica che la strada è al momento chiusa in entrambe le direzioni nei pressi di Vittorio Veneto. Il traffico è indirizzato su viabilità comunale. Sul posto sono presenti le Forze dell'Ordine, l'elisoccorso del 118, i Vigili del Fuoco e le squadre Anas.

"Esprimiamo il nostro profondo cordoglio alla famiglia che oggi ha perso la propria bimba di 4 anni che abitava a Belluno. Ci stringiamo alla comunità del bellunese. Nel tragico incidente di stamattina sono coinvolte parecchie persone che sono state ricoverate in vari ospedali", ha commentato la sindaca di Vittorio Veneto Mirella Balliana.