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Maxi tamponamento in galleria a Messina: autostrada bloccata e oltre 80 mezzi coinvolti

Maxi tamponamento nella galleria Villafranca, sul tratto autostradale che collega Messina e Palermo. Il traffico è in tilt per la chiusura della galleria.
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A cura di Maria Neve Iervolino
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Maxi tamponamento nella galleria Villafranca, nel Messinese
Maxi tamponamento nella galleria Villafranca, nel Messinese

Maxi tamponamento in galleria a Messina. Questa mattina, intorno alle ore 8.45 decine di auto e mezzi pesanti si sono scontrati in un tamponamento a catena all'interno della galleria Villafranca, nel tratto autostradale tra Milazzo e Rometta in direzione Palermo, prima dello svincolo di Rometta Marea. I vigili del fuoco hanno evacuato gli automobilisti e stanno procedendo a mettere in sicurezza i serbatoi dei mezzi pesanti.

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Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con numerose squadre del Comando di Messina. Il maxi tamponamento ha coinvolto circa 80 mezzi, tra autovetture, furgoni e mezzi pesanti. Per consentire la gestione dell'emergenza e l'evacuazione in sicurezza dei coinvolti all'interno del tunnel, la circolazione autostradale è completamente bloccata.

Il personale dei Vigili del fuoco sta operando con diverse unità per districare i mezzi, prestare assistenza ai numerosi occupanti dei veicoli e mettere in sicurezza i serbatoi, in un contesto operativo estremamente critico per via dello spazio limitato.

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Sul posto, in stretto coordinamento, è impegnato anche il personale della Polizia per la gestione della viabilità e i rilievi, unitamente ai sanitari del 118 per l'assistenza alle persone coinvolte. L'intervento è tuttora in fase di svolgimento.

Articolo in aggiornamento

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