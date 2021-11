Incidente sull’A10 tra Albissola e Celle, morta una ragazza di 18 anni. Lunghe code verso Genova Una ragazza di 18 anni è morta questa mattina in un drammatico incidente avvenuto sull’Autostrada A10 Genova-Savona nel tratto tra Albisola e Celle Ligure in direzione di Genova. Lunghe code si sono fermate verso il capoluogo ligure.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

È morta sul corpo la ragazza di 18 anni alla guida dell'auto rimasta coinvolta questa mattina in un drammatico incidente avvenuto lungo l'Autostrada A10 Genova-Savona nel tratto tra Albisola e Celle Ligure in direzione di Genova. Lo schianto è avvenuto intorno alle 7.30 di questa mattina nella galleria Fighetto, all'altezza del km 34,900.

Un ragazzo di 23 anni ricoverato in ospedale

Ancora poche le informazioni trapelate finora ma sembra che la conducente del veicolo, una ragazza di 18 anni, abbia perso il controllo della vettura prima di schiantarsi. Non ci sarebbero infatti altre auto coinvolte nell'incidente. La conducente è morta sul colpo mentre il ragazzo di 23 anni che viaggiava in auto con lei è stato soccorso dal 118 e portato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona. Sul posto sono accorsi immediatamente i soccorritori insieme con il personale di Autostrade e la Polizia stradale.

Code lunghe chilometri in direzione Genova

A causa dell'intervento dei soccorritori, dei vigili del fuoco e della polizia stradale che ha effettuato i rilievi che dovranno chiarire le cause dell'incidente, sono si sono formate lungo tutto il tratto interessato lunghe code. L'autostrada è stata riaperta al termine degli interventi ma nel frattempo la coda ha superato gli otto chilometri. Per questo Autostrade per l'Italia consiglia, a chi è diretto verso Genova, di uscire ad Albisola e di rientrare a Celle Ligure, dopo aver percorso la SS1 Aurelia.