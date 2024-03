Incidente sull’A1, tamponamento tra tre camion a Calenzano: morto un 64enne I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti sull’A1, all’altezza del Comune di Calenzano, per un tamponamento avvenuto tra tre mezzi pesanti. Nell’incidente ha perso la vita un uomo di 64 anni. I pompieri, intervenuti con due squadre, hanno garantito la sicurezza durante le fasi di soccorso ed effettuato la messa in sicurezza dei mezzi incidentati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano e di FI-Ovest, sono intervenuti alle ore 00:45 nel Comune di Calenzano, sul tratto autostradale A1 al chilometro 279 direzione Sud, per un incidente stradale, un tamponamento avvenuto tra tre mezzi pesanti, in cui ha perso la vita un uomo di 64 anni.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, altre due persone sono rimaste ferite. Un uomo di 31 anni e uno di 25, entrambi portati in codice giallo all'ospedale di Careggi. Il tratto compreso tra Calenzano e il bivio con la Complanare di Firenze Nord, verso Firenze, è rimasto chiuso fino alle 4 del mattino.

Sul luogo dell’evento, oltre ai vigili del Fuoco e ai soccorsi sanitari e meccanici, sono intervenuti anche le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. I pompieri, intervenuti con due squadre, hanno garantito la sicurezza durante le fasi di soccorso ed effettuato la messa in sicurezza dei mezzi incidentati. All’arrivo degli uomini dei distaccamenti di Firenze e Calenzano, i conducenti erano già stati soccorsi dal personale sanitario giunto rapidamente sul posto.

Leggi anche Si stacca il rimorchio di un camion e travolge un'auto: morto un uomo di 62 anni

Si tratta del secondo incidente mortale avvenuto in poche ore nel Fiorentino. Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 4 marzo, in via Perfetti a Sesto Fiorentino, un uomo di 62 anni è deceduto dopo essere stato travolto dal rimorchio di un camion mentre era alla guida della sua auto.

In aggiornamento.