video suggerito

Davide Baggio morto in un incidente in Egitto: la moglie Chiara si è svegliata dal coma, rientrerà in Italia La moglie di Davide Baggio, il 56enne di Cittadella morto in un incidente stradale in Egitto, si è svegliata dal coma farmacologico e presto rientrerà in Italia. La donna era rimasta gravemente ferita nello schianto. “È stato deciso il rientro in Italia di Chiara. Nonostante la tragedia, è arrivata finalmente questa bellissima notizia”, ha fatto sapere il fratello di Baggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

197 CONDIVISIONI condividi chiudi

La moglie di Davide Baggio, il 56enne di Cittadella morto in un incidente stradale in Egitto, si è svegliata dal coma farmacologico e presto rientrerà in Italia. La donna era rimasta gravemente ferita nello schianto in cui il marito ha invece perso la vita alcuni giorni fa.

"La commissione medica ci ha comunicato che è stato deciso il rientro in Italia di Chiara. Nonostante la tragedia che stiamo vivendo, finalmente è arrivata questa bellissima notizia. Ora stanno organizzando il rientro, con l'utilizzo di un volo sanitario a quota zero, cioè a bassa pressurizzazione, per un trasporto in sicurezza. Siamo proprio contenti", ha raccontato Luca, il fratello di Davide, al Giornale di Vicenza.

L'incidente è avvenuto nella località di Hurghada, le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, pare che alla guida del mezzo ci fosse un autista, a cui i due coniugi si erano rivolti per fare un'escursione fino a Luxor. L'uomo avrebbe perso il controllo della strada, forse per l'esplosione di uno dei pneumatici.

La donna era stata subito ricoverata all'ospedale a El Gouna con diversi traumi gravi ed era stata subito sedata, anche se non era in pericolo di vita. Ora è arrivata la bella e inaspettata notizia. "A breve arriverà qui da noi e la aspetteremo a braccia aperte", ha detto ancora Luca.

Davide Baggio, 56 anni

"Martedì mattina è partito dall'Italia un medico della commissione medica dell'assicurazione che è giunto in Egitto apposta per Chiara e probabilmente starà anche in volo con lei. Lui ha stabilito che mia cognata può volare e accertando anche quali saranno le operazioni che dovrà subire e che saranno effettuate in Italia".

"Quella di riportarla a casa è stata l'ipotesi finale, quella migliore, quella su cui speravamo tutti e che volevamo fin dall'inizio. Talvolta, l'equipe medica, non può soddisfare sempre e solo le richieste delle persone coinvolte, perché se non c'è la sicurezza del volo, non procedono con il rientro. Mentre questa mattina è giunta la notizia. Ora chiameranno le varie compagnie aeree per stabile in quale modo organizzare il viaggio".

Prossimamente dovrà avvenire anche il rimpatrio della salma di Davide ed è probabile che ciò avvenga tra circa 10 giorni. Il consolato, in costante contatto con i familiari del 56enne, si sta occupando della pratica e il nulla osta è in corso di rilascio.