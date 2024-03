Si stacca il rimorchio di un camion e travolge un’auto: morto un uomo di 62 anni Un uomo di 62 anni è morto dopo essere stato travolto dal rimorchio di un camion a Sesto Fiorentino, mentre era alla guida della propria auto. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 18 di lunedì 4 marzo. Inutili i tentativi dei soccorritori di salvarlo: sono state eseguite le manovre di rianimazione, ma il medico ha dovuto infine constatarne il decesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Un uomo di 62 anni, originario di Prato, è morto dopo essere stato travolto dal rimorchio di un camion. Il terribile incidente è avvenuto intorno alle 18 di lunedì 4 marzo lungo una strada a scorrimento veloce, la Mezzana-Perfetti-Ricasoli, all'incrocio con via Parri, a Sesto Fiorentino, in Toscana.

Al momento la dinamica della tragedia è ancora al vaglio delle forze dell'ordine ma, secondo una prima ricostruzione, riportata da Il Tirreno, la vittima, mentre si trovava al volante della propria vettura, è stata travolta e uccisa dal rimorchio del camion di un giostraio, un carrello vuoto, che proveniva dalla direzione opposta a quella dell'automobilista.

Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il distacco del carrello che è finito contro il mezzo del 62enne, impattandolo frontalmente, e ha sfondato il vetro anteriore dell’auto. Immediatamente è intervenuta sul posto la polizia municipale, insieme ai vigili del fuoco che, allertati all’istante, hanno lavorato per ore nel tentativo di estrarre il conducente, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, intrappolato dalle lamiere, e per permettere al personale sanitario di salvargli la vita.

Sul posto sono arrivate anche le unità sanitarie della Misericordia di Sesto Fiorentino, ma per l’uomo sfortunatamente non c'è stato nulla da fare. Sono state eseguite le manovre di rianimazione, ma il medico ha dovuto infine constatarne il decesso.

Subito dopo l'incidente, per effettuare le operazioni di soccorso e gli accertamenti del caso, la strada è stata chiusa per oltre due ore, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità delle zone vicine. È stata infatti riaperta soltanto in tarda serata. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi che saranno utili per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente mortale e le eventuali responsabilità ad esso connesse.