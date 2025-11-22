Attualità
Incidente sulla Palermo-Sciacca, violento scontro tra tre auto: morto un 18enne, grave una ragazza

Un morto e cinque feriti: questo il bilancio di uno scontro tra tre auto lungo la Statale Palermo-Sciacca. Ha perso la vita Kevin Di Paola, 18 anni, un’altra ragazza è in condizioni gravissime.
A cura di Susanna Picone
L’incidente stradale sulla Palermo–Sciacca
L’incidente stradale sulla Palermo–Sciacca

È drammatico il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi sulla statale Palermo-Sciacca, all'altezza dello svincolo di Roccamena, al chilometro 46,500. Un ragazzo è morto e si contano cinque feriti, tra cui una ventenne che è in gravi condizioni. Il ragazzo che ha perso la vita, Kevin Di Paola, aveva diciotto anni.

Nell’incidente si sono scontrate tre auto: secondo una prima ricostruzione, una Fiat Grande Punto che percorreva la carreggiata in direzione Sciacca, una Fiat 500 e una Peugeot, che procedevano in direzione Palermo. In base a una prima ricostruzione della dinamica, la Grande Punto avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con la Cinquecento, poi l’impatto sarebbe stato inevitabile anche per la Peugeot.

Per il diciottenne non c’è stato nulla da fare, la ragazza di venti anni è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Villa Sofia al trauma center dopo essere stata intubata e stabilizzata. Gli altri quattro feriti non sarebbero in gravi condizioni: stanno ricevendo le cure del caso al Policlinico e Civico.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Corleone, Campofiorito e Giuliana per i rilievi del caso insieme ai vigili del fuoco, i sanitari del 118 e l'Anas. Il traffico è stato temporaneamente bloccato lungo la strada statale 624, in direzione dell’innesto Statale 115, a Sciacca.

Attualità
Incidenti stradali in Italia
