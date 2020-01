in foto: immagine di archivio

Un terribile incidente stradale è costato la vita a due automobilisti questa mattina sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento, in Sicilia. La tragedia si è consumata nelle prime ore di oggi, martedì 7 gennaio nel territorio del comune di Villabate, nella città metropolitana di Palermo, all’altezza del km 252. Secondo le prime notizie si sarebbe trattato di un violentissimo scontro frontale tra due vetture che non avrebbe lasciato scampo ai due guidatori, i soli occupanti dei mezzi coinvolti. Il dramma si è consumato nei pressi dello svincolo per Villabate. Le due vetture, per motivi tutti da accertare, si sarebbero scontrate frontalmente in un impatto che ha completamente distrutto i due abitacoli.

I due automobilisti sono rimasti intrappolati tra le lamiere contorte della vettura ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per poterli estrarre ma ogni sforzo per salvare loro la vita è stato inutile. Quando sono stati affidati ai sanitari questi hanno solo potuto constatarne il decesso. Le vittime sono Simone Pipitò, 40enne palermitano, e Serafino Colucci 69enne di San Biagio Platani, nell'Agrigentino.

Nell’impatto coinvolte anche altre due auto ma solo in maniera limitata e per questo non risultano altri feriti nell’incidente. Ad allertare i soccorsi sono stati proprio gli altri automobilisti di passaggio che hanno assistito alla drammatica scena dell’impatto. Sul posto sono giunti sia i sanitari del 118, sia i vigili del fuoco sia la polizia stradale ma anche il personale Anas, l’ente che gestisce il tratto.

Per consentire i soccorsi, i rilievi del caso e la successiva rimozione dei mezzi coinvolti, il tratto della Palermo-Agrigento interessato dall’incidente è stato provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni. La circolazione è stata deviata sulla strada provinciale 76 con inevitabili ripercussioni sul traffico. Chi arriva da Agrigento deve uscire allo svincolo di Misilmeri mentre chi viaggia da Palermo dovrà prendere lo svincolo per Villabate.