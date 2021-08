Incidente stradale nel Potentino, scontro tra un’auto e un furgone: due morti Ancora un incidente stradale lungo la strada statale Sinnica all’altezza del territorio di Lauria. Due i morti: si tratta dei conducenti di due mezzi, un’auto e un furgone che si sono scontrati questa mattina.

A cura di Chiara Ammendola

Ancora un incidente stradale nel Potentino dove un'auto e un furgone si sono scontrati questa mattina all'alba intorno alle 6 sulla statale Sinnica all'altezza del territorio di Lauria. Due i morti: si tratta dei conducenti dei due mezzi, un giovane di Lauria che era alla guida della Opel e l'autista del furgone, un Iveco turbo Daily. La vittima era originaria di Sala Consilina, nel Salernitano.

Morti entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti nell'incidente

L'allarme è scattato questa mattina alle 6 quando è stato chiesto l'intervento del 118 sulla fondovalle del Sinni, ad alcuni chilometri da Lauria, in provincia di Potenza. È qui che sono giunti i carabinieri, la polizia, i vigili del fuoco e l'Anas, oltre a due ambulanze per l'incidente che ha visto coinvolti un'auto e un furgone che si sono scontrati lungo la Statale Sinnica all'altezza del km 5,420 per motivi ancora da accertare

Lo schianto frontale tra i due mezzi: l'auto avvolta dalle fiamme

Purtroppo nonostante il tempestivo intervento, i sanitari giunti con due ambulanze da Senise e da Chiaromonte non hanno potuto fare altro che constatare la morte delle due persone. Quando sono giunti sul posto i pompieri infatti hanno trovato la vettura completamente divorata dalle fiamme e sono riusciti a estrarre il corpo della vittima dopo aver spento il rogo. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere le operazioni spegnimento del rogo e di soccorso. Sulla dinamica dell'incidente sono ora al lavoro le forze dell'ordine: lo schianto tra i due mezzi è stato frontale, non è chiaro se avvenuto al termine di un sorpasso finito male.