Aveva da poco finito il turno di lavoro e aveva ancora addosso la sua divisa da infermiere quando ha perso il controllo della sua auto schiantandosi violentemente sulla superstrada E45 in un terribile incidente stradale che gli è costato la vita. Così è morto a soli 24 anni Lorenzo Campanini, giovane reggiano originario di Cerezzola di Canossa, vittima di un terribile schianto avvenuto mercoledì pomeriggio sulla superstrada tra Ravenna e Cesena. Lorenzo Campanini era un infermiere in servizio sulle ambulanze della Pubblica Assistenza di Ravenna ed aveva appena finito il turno e stava tornano a casa a Cesena, dove era da poco residente, quando è avvenuto il dramma.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la sua vettura, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente sbandato invadendo l’altra corsia e schiantandosi contro un tir che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Un impatto devastante durante il quale la vettura ha fatto una carambola ed ha finito la sua corsa ribaltandosi completamente. Una sequenza che non ha lasciato scampo al ventiquattrenne. Quando i soccorsi del 118 sono arrivati sul posto ormai per lui era già troppo tardi. Per liberarlo dalle lamiere contorte della vettura è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

La tragedia al Km 247 della E45, all’altezza di Borgo Faina, dove la corsia si restringe per lavori in corso. La vettura di Lorenzo ha colpito con la ruota anteriore lo spigolo del jersey proprio durante il cambio di corsia e la sua Golf si è impennata finendo contro il parabrezza del tir il cui camionista è stato soccorso sotto shock anche se fortunatamente illeso.

La notizia della tragica morte di Lorenzo Campanini ha sconvolto la comunità locale dove tutti conoscevano la sua voglia di aiutare gli altri. “Ti ricorderemo sempre, con il tuo sorriso disarmante, la tua contagiosa voglia di vivere, la passione in ciò che facevi. Hai riempito i nostri cuori di momenti felici, gioiosi, divertenti, hai illuminato la nostra sede con il tuo irrefrenabile entusiasmo. Sei l’amico, il figlio, il nipote, il collega che ognuno vorrebbe avere Riposa in pace amico” è il ricordo dei volontari della Croce Rossa di Canossa di cui faceva parte. “Ciao Lollo rimarrai sempre con noi, Un dolore grandissimo per tutti” scrivono dalla Pubblica Assistenza di Ravenna.