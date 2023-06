Incidente Pesaro, Sultan Ramadani ha travolto Martina Mazza mentre fuggiva da un posto di blocco Sultan Ramadani avrebbe travolto l’auto di Martina Mazza mentre fuggiva da un posto di blocco insieme a un amico. Il 27enne e la giovane mamma di 32 anni sono deceduti sul colpo. Gli amici delle due vittime lottano in ospedale.

A cura di Gabriella Mazzeo

Martina Mazza e Sultan Ramadani

Andavano a Pesaro per trascorrere la serata con alcuni amici per un aperitivo e un po' di musica, quando un'auto impazzita gli è piombata addosso senza lasciar loro scampo. Nell'incidente sono morti Martina Mazza, 32 anni, madre separata che viveva a Montecchio con il suo bambino, e il conducente dell'altra vettura, Sultan Ramadani.

Per uscire con l'amico Kevin e la sorella, la 32enne aveva lasciato il bimbo a casa dei nonni con la promessa di tornare a prenderlo a fine serata. Due ore dopo, però, a bussare alla porta dei genitori della ragazza sono stati i carabinieri che hanno dovuto riferire la terribile notizia dell'incidente.

Martina Mazza

Martina Mazza gestiva un'attività in proprio aperta grazie all'aiuto dei genitori e della sorella Alessia. Da anni si occupava del suo bimbo da sola dopo la fine della sua relazione con il padre del piccolo. I momenti di svago per lei erano sempre stati pochi nonostante l'estrema collaborazione della famiglia nella gestione del bimbo. Quella di eri avrebbe dovuto essere una serata tranquilla in compagnia della comitiva di sempre e invece è stata travolta in pochi istanti dalla Bmw di Sultan Ramadani, piombata sulla loro auto ad oltre 150 km/h.

La 32enne è deceduta tra le braccia dei vigili del fuoco che l'avevano estratta dall'abitacolo, mentre la sorella Alessia e l'amico Kevin lottano per sopravvivere. Ora le forze dell'ordine porteranno avanti le verifiche per accertare la dinamica dei fatti e il motivo che ha spinto Ramadani, 27 anni, a darsi alla fuga alla vista dei carabinieri per evitare u posto di blocco.

Sultan Ramadani

L'ipotesi è che l'uomo e l'amico possano essere fuggiti per non sottoporsi a controllo: il giovane che sedeva accanto a Ramadani nell'abitacolo dell'auto, infatti, aveva avuto problemi co la giustizia pochi giorni prima dell'incidente. Per questo motivo, i due avrebbero accelerato per poi schiantarsi contro la vettura dei tre amici diretti a Pesaro.

Nello schianto è deceduto anche Sultan, conducente della Bmw. Non sono invece ancora state diffuse notizie sullo stato di saluto dell'amico che viaggiava con lui.