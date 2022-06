Incidente oggi sull’A22, scontro tra due auto: morta una donna, traffico in tilt e lunghe code Incidente mortale oggi sulla A22 del Brennero, nel tratto interessato dai lavori in corso, dove è presente un cambio di carreggiata, tra Carpi e Reggiolo: una donna è morta e tre persone sono rimaste ferite nello scontro tra due auto. Traffico in tilt e lunghe code.

A cura di Ida Artiaco

Caos sulla A22 del Brennero, nel tratto interessato dai lavori in corso, dove è presente un cambio di carreggiata, tra Carpi e Reggiolo: poco dopo le 12 si è verificato un incidente stradale in seguito al quale è morta una donna. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Modena Nord, sul posto con diverse pattuglie due auto si sono scontrate frontalmente. Nell'impatto sarebbe stato coinvolto anche un mezzo pesante.

Altre tre persone risultano gravemente ferite: si tratterebbe del figlio e del marito della vittima. Ambulanze ed elisoccorso hanno caricato i pazienti e li hanno trasferiti in ospedale. Al momento non si conoscono le loro esatte condizioni.

La vittima è una donna di 77 anni residente in Alto Adige. Lo scontro è avvenuto appunto su un cambio di carreggiata, in direzione Nord. Una delle due vetture proveniente dalla corsia Sud ha impegnato quella in Nord ma avrebbe invaso durante la manovra la carreggiata opposta, scontrandosi con l'altro mezzo. Indagini in corso: sul posto ancora vigili del fuoco e forze dell'ordine, per cui il tratto è stato chiuso al traffico, per cui si registrano lunghe code, soprattutto in direzione Verona. L'autostrada risulta chiusa tra Carpi e Reggiolo, con uscita obbligatoria a Carpi per chi viaggia in direzione Nord.

Non solo. I rallentamenti della circolazione sono resi ancora più gravi da un secondo incidente che si è verificato poco dopo e a distanza ravvicinata. Circa un'ora più tardi, nella zona di Campogalliano (corsia nord), c'è stato un violento tamponamento fra un furgone e un'autobotte che lo precedeva. I due uomini a bordo del furgone sono stati estratti dai vigili del Fuoco e poi accompagnati in ospedale. Hanno riportato lesioni gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita.