Assalto a portavalori sulla Statale Brindisi-Lecce: auto in fiamme, spari e traffico in tilt L'assalto armato a un portavalori nella prima mattinata di oggi tra San Pietro Vernotico e Torchiarolo, sulla Statale 613 Lecce-Brindisi. Nei video il caos e il traffico in tilt: i rapinatori hanno incendiato alcune auto bloccando la strada.

A cura di Antonio Palma

Assalto a portavalori e caos sulla strada Statale 613 Brindisi-Lecce oggi, giovedì 4 luglio tra San Pietro Vernotico e Torchiarolo. Una banda armata avrebbe aperto il fuoco sparando all’impazzata in strada per fermare un furgone portavalori all’altezza del comune di Torchiarolo, in provincia di Brindisi, scatenando il caos lungo l’arteria a scorrimento veloce.

L’episodio nella prima mattinata di oggi nel tratto tra San Pietro Vernotico e Torchiarolo, sia nella carreggiata in direzione Brindisi che in quella verso Lecce. Per proteggersi la fuga, i rapinatori infatti hanno incendiato alcune auto messe di trasverso lungo la strada, bloccandola completamente in entrambi i sensi di marcia. Un modus operandi purtroppo non nuovo per ostacolare l'intervento delle forze dell'ordine dopo una rapina, come accaduto anche nel recente assalto alla Mondialpol di Sassari.

Secondo le prime notizie, in azione sarebbe entrato un commando composto da almeno 10 persone che avrebbero sparato all'impazzata con armi automatiche incuranti della presenza di altri veicoli e del traffico. La statale infatti è un’arteria sempre molto trafficata da numerosi lavoratori pendolari.

Dopo l'assalto sulla statale, una lunga coda di mezzi si è formata lungo il tratto interessato dove il traffico è in tilt in entrambe le direzioni di marcia. In zona numerosi video e foto di automobilisti e camionisti bloccati mostrano una alta colonna di fumo nero e fiamme che avvolgono alcuni mezzi. Come comunica l'Anas, la strada statale è stata interrotta con uscite obbligatorie in direzione sud al km 12,500 e in direzione nord al km 17,000. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, polizia stradale, carabinieri e polizia locale. Sul luogo dell'accaduto sono presenti anche le squadre Anas per la gestione del traffico e il ripristino della viabilità.