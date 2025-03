Assalto a portavalori a Livorno, trovata seconda auto dei rapinatori: si rafforza pista della banda sarda

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

È stata trovata la seconda delle tre auto utilizzate per la fuga dai banditi che nel tardo pomeriggio di venerdì 28 marzo hanno assaltato due portavalori lungo la variante Aurelia, all'altezza di San Vincenzo, in provincia di Livorno.

La vettura, una Volvo grigia, è stata rinvenuta dai Carabinieri oggi, domenica 30 marzo, in un dirupo nella boscaglia tra Sassetta e Suvereto, ed è stata recuperata.

La prima auto era stata ritrovata ieri, sabato 29 marzo, abbandonata in un campo nel comune di Castelnuovo Val di Cecina, in provincia di Pisa. Una Volvo CX60 di colore blu che il commando aveva utilizzato per scappare insieme all'altra Volvo e a una Volkswagen Tiguan.

Le indagini dei Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Livorno intanto proseguono. Stando a quanto si apprendere, starebbe iniziando a delinearsi la strategia usata dal gruppo criminale per far perdere le loro tracce.

Il colpo ha permesso di rapinare un furgone portavalori del Gruppo Battistolli, portando via 4 milioni di euro destinati al pagamento delle pensioni negli uffici postali della provincia di Grosseto.

I banditi, circa una decina, sarebbero usciti poco dopo dalla variante Aurelia a San Vincenzo per proseguire su strade secondarie, in zone prive di telecamere di videosorveglianza, e quindi abbandonare i veicoli usati per la rapina compiuta con l'uso di esplosivi e fucili molto simili al modello kalashnikov, con cui hanno sparato una ventina di colpi.

Secondo gli investigatori, il gruppo armato sarebbe specializzato in rapine di questo tipo, con un colpo studiato con precisione e messo in atto senza esitazioni da professionisti del crimine.

Intanto, sembrerebbe prendere sempre più corpo la pista di un gruppo criminale che avrebbe base in Sardegna, dove negli ultimi mesi, soprattutto nella provincia di Nuoro, sono stati messi a segno assalti simili.

Stando a quanto emerso, il commando sarebbe stato composto da circa 10 persone e, sulla base dei filmati girati dai passanti, alcuni di loro avrebbero appunto un accento sardo. La Procura di Livorno ha aperto un fascicolo per rapina aggravata.