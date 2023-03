Incidente oggi sull’A22, maxi tamponamento tra 8 mezzi: chiusa l’autostrada Maxi tamponamento sull’A22 questa mattina, con otto mezzi interessati fra auto e tir lungo la carreggiata sud, dopo il casello di Nogarole Rocca. Sei i feriti, di cui due estratti dalle lamiere dei mezzi pesanti dai vigili del fuoco.

A cura di Susanna Picone

Maxi tamponamento su A22

Un grave incidente stradale è avvenuto oggi sull’A22. Si tratta di un maxi tamponamento che ha interessato otto mezzi, tra autovetture e mezzi pesanti. L’autostrada è stata chiusa. L’incidente si è verificato stamani sull'autostrada A22, in direzione Sud, dopo il casello di Nogarole Rocca, nel Veronese. Tra le persone coinvolte, almeno in sei sono rimaste ferite.

Sul posto sono presenti dalle 8 del mattino i vigili del fuoco, arrivati dalla centrale di Verona con 12 operatori e tre automezzi, tra cui una autogru, che hanno operato per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti ed estrarre due autisti di mezzi pesanti, rimasti incastrati tra le lamiere dei camion, per poi affidarli alle cure del personale sanitario.

Sul posto, a causa di tamponamenti avvenuti nello stesso tratto, ma in direzione Nord, è intervenuta anche una squadra di Mantova che ha soccorso i feriti e messo in sicurezza i mezzi coinvolti.

Incidente in A22, le foto dei vigili del fuoco

“Incidente stradale sull’autostrada A22 al km 246 in Dir. Sud, coinvolti 3 mezzi pesanti e 5 automobili: 6 i feriti, 2 dei quali bloccati nei propri automezzi e soccorsi dai vigili del fuoco. In corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area”, il tweet condiviso poco fa dai vigili del fuoco.

L'autostrada A22 in direzione Sud risulta ancora chiusa al traffico per il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.