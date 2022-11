Incidente nella notte a Parma, l’auto si schianta contro un albero: 26enne muore mentre torna a casa Un 26enne è morto la scorsa notte nel Parmense dopo che la sua auto si è schiantata contro un albero. Il corpo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

A cura di Chiara Ammendola

L’auto incidentata

Non c'è stato nulla da fare per il 26enne che la scorsa notte è morto dopo che la sua auto è finita fuori strada e si è schiantata contro un albero. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 23 di ieri sabato 12 novembre mentre la vettura del giovane automobilista stava percorrendo via Emilia poco dopo Fidenza in direzione di Parma.

Giunto nel territorio di Parola di Fontanellato, il 26enne, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura ed è finito fuori strada finendo la sua corsa contro un albero. L'impatto è stato violentissimo tanto che il corpo del giovane è stato sbalzato all'esterno dell'auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 insieme con i vigili del fuoco e i carabinieri.

Purtroppo però quando il personale sanitario è giunto sul posto non è stato possibile fare altro che constarne il decesso, l'impatto della vettura contro l'albero prima e del corpo con l'asfalto dopo hanno provocato al 26enne ferite mortali.

I militari intanto hanno effettuato i rilievi del caso necessari a ricostruire l'accaduto e la dinamica dell'incidente, escludendo che vi siano altre auto coinvolte. La via Emilia è rimasta bloccata in entrambi i sensi di marcia per alcune ore dopo lo schianto per permettere l'intervento dei soccorritori e i rilievi da parte delle forze dell'ordine e il traffico ha registrato rallentamenti per tutta la notte.