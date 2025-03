Incidente nel laboratorio di chimica, studenti intossicati in un istituto a Merano: soccorsi sul posto

video suggerito

Alcuni studenti che frequentano l’istituto tecnico per turismo e biotecnologia Marie Curie a Merano (Bolzano) si sarebbero sentiti male dopo un esperimento a scuola. Diverse persone avrebbero accusato sintomi di malessere e almeno tre ragazzi, secondo le prime informazioni, sarebbero rimasti intossicati.

I malori si sarebbero presentati, stando a quanto si apprende, dopo un incidente che si sarebbe verificato durante un esperimento nel laboratorio di chimica. Nessuno dei ragazzi sarebbe in gravi condizioni. Sul posto è attualmente in corso un intervento da parte di ambulanze, vigili del fuoco e polizia.

Quattro ragazzi sono stati accompagnati in ospedale con codice verde, altri sette sono stati invece visitati sul posto dai medici, perché accusavano sintomi di malessere, ma per loro non si è reso necessario l'accompagnamento in ospedale.

L'allarme è scattato attorno alle 15 di oggi, martedì 18 marzo, la struttura scolastica è stata evacuata. La situazione ora sembra sotto controllo.

Secondo il racconto di alcuni testimoni, una ventina di studenti avrebbero lasciato in fretta l'edificio scolastico dopo l'incidente. Su un prato di fronte all'istituto tecnico i vigili del fuoco hanno allestito alcuni tendoni da campo per accogliere i giovani. Attualmente i vigili del fuoco, insieme alla polizia, sta effettuando un sopralluogo per chiarire l'esatta origine, forse una fuga di gas.

Articolo in aggiornamento