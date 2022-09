Incidente mortale Alessandria: chi erano i due ragazzi di 17 e 18 anni morti nello scontro frontale Erano giovanissimi e avevano soltanto 18 e 17 anni, i due ragazzi rimasti uccisi in uno scontro frontale tra due automobili nell’astigiano. Figli di genitori macedoni, i due viaggiavano con altri due coetanei verso Acqui Terme.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Foto d’archivio – LaPresse

Il tremendo impatto con una Volkswagen Golf che viaggiava sul lato opposto della carreggiata non ha lasciato loro scampo. Così hanno perso la vita lo scorso martedì 30 agosto, poco prima delle 23.00, Mateo Gligorov e Simon Stamenkov, 18 e 17 anni, entrambi residenti a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. I due erano diretti ad Acqui Terme a bordo di una Fiat Punto insieme ad altri due amici loro coetanei, rimasti feriti nello scontro.

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 230, all’altezza del comune di Terzo, in provincia di Alessandria, in un tratto di strada curvoso e scarsamente illuminato nei pressi di un ponticello. Qui, sotto la pioggia battente, in prossimità di un piccolo corso d’acqua, si è consumata la tragedia. I due ragazzi sopravvissuti allo scontro sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Alessandria: uno di loro si trova al momento in prognosi riservata, l’altro non sarebbe in pericolo di vita nonostante le molteplici lesioni riportate.

Al volante della Golf c’era invece un uomo di 46 anni, che secondo la ricostruzione dei fatti da parte degli inquirenti stava facendo ritorno alla sua abitazione nel comune di Morbicelli, sempre nell’astigiano. Quest’ultimo è stato ricoverato all’ospedale di Asti. A prestare soccorso ai superstiti, rimasti intrappolati tra le lamiere delle auto semi-distrutte, è stato un gruppo di ragazzi arrivati sul posto percorrendo lo stesso tratto di strada. I giovani sono riusciti ad avvisare le autorità nonostante i problemi di scarsità di segnale telefonico nella zona. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le ambulanze del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Non sono ancora del tutto chiare le dinamiche dell’incidente: l’ipotesi più probabile è che il conducente della Fiat Punto abbia perso il controllo della vettura a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, per poi invadere la corsia opposta della strada dove viaggiava la Golf. Dai controlli effettuati dagli inquirenti non è emersa finora alcuna positività ad alcool e droghe tra i conducenti delle vetture.

Chi erano Mateo e Simon

Mateo e Simon, rispettivamente 18 e 17 anni, erano due ragazzi adolescenti, figli di immigrati macedoni, “integrati nella nostra comunità da più di 20 anni”, ha raccontato all’emittente radiofonica locale Radio Gold il sindaco di Nizza Monferrato, Simone Nosenzo. Secondo la sua testimonianza, lui stesso aveva allenato in passato Mateo nel gioco del calcio. Simon era invece appassionato di “Endurocross”, una competizione motociclistica ibrida che si svolge su piste al chiuso tra salti e ostacoli, come del resto testimoniano anche le foto sul profilo Facebook del giovane che ritraggono la sua motocicletta da cross blu numero 19.

Incidente mortale a Novara: un’altra giovane vita spezzata nel piemontese

Un’altra terribile tragedia stradale è avvenuta nella tarda serata di ieri, mercoledì 1° settembre, a Novara, sulla strada verso san Pietro Mosezzo. A perdere la vita è stato un giovane di 18 anni, residente proprio a Novara, ritrovato verso l’una di notte steso a terra in fin di vita accanto alla sua motocicletta. A nulla è servita la corsa all’ospedale “Maggiore” dell’ambulanza giunta sul posto: il giovane, che avrebbe compiuto 19 anni a fine mese, è deceduto poco dopo l’ingresso nella struttura sanitaria.

Poco distante dal capoluogo di provincia, un secondo incidente mortale è occorso sulla strada regionale undici, nel comune di Trecate: nello scontro tra due automobili ha perso la vita un uomo di 74 anni, intorno alla mezzanotte.

Infine, in un terzo incidente è rimasto ferito un trentatreenne nella zona di Oleggio, sempre nel novarese, rimasto incastrato nella sua auto uscita di strada. L’uomo si trova al momento ricoverato in ospedale in prognosi riservata.