Incidente Medicina, mamma 35enne muore travolta da un’auto: camminava al centro della carreggiata Incidente a Medicina, nel Bolognese: una mamma di 35 anni, Flor de Maria Lasagni, è morta dopo essere stata investita da una utilitaria sabato notte mentre percorreva la strada provinciale 253: pare si trovasse al centro della carreggiata. Indagini in corso.

Una giovane mamma di 35 anni, Flor de Maria Lasagni, di origine peruviana ma da anni in Italia, è morta dopo essere rimasta vittima di un incidente verificatosi sabato scorso a Medicina, nel Bolognese, e la cui dinamica resta ancora da chiarire.

La donna, infatti, è stata travolta e uccisa da un'auto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo, intorno alla mezzanotte, mentre camminava sulla strada provinciale 253: pare che si trovasse al centro della carreggiata.

Stando ad una prima ricostruzione, la 35enne, che viveva nell'Alto Mugello ma che si trovava a Medicina per una vacanza di piacere, dopo cena sabato si è allontanata dalla trattoria in cui si trovava da sola, camminando lungo la Sp253 quando è stata colpita in pieno da una utilitaria guidata da un 57enne residente in zona, che procedeva in direzione Bologna.

Lo scontro è stato talmente forte che la donna è stata sbalzata in un canale al lato della strada. Quando sono arrivati i soccorsi era già troppo tardi: Flor era morta sul colpo e i sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

"Me la ricordo ancora seduta al tavolo. Era vestita normalmente: non dava l’idea di avere un appuntamento o di dover andare a una festa. Ha lasciato 5 euro di mancia entrambe le sere. Sabato ha pagato e, poi, verso le 23 è andata via. Mai avremmo pensato che sarebbe finita così", ha raccontato al Resto del Carlino il titolare della trattoria dove la donna aveva cenato prima dell'incidente.

Non si sa ancora dove fosse diretta, ma è possibile la giovane stesse camminando verso la fermata del bus. Per altro in quel tratto non ci sono abitazioni e scarseggia la luce. Il 57enne alla guida dell'auto è stato sottoposto a alcol test, che ha dato esito negativo. Sono ancora in corso le indagini per cercare di capire esattamente cosa è successo. La donna lascia una figlia di 11.

La sua morte ha lasciato nello sconforto la comunità di Fiorenzuola. Anche il sindaco Giampaolo Buti le ha dedicato un post su Facebook scrivendo: "Riposa in pace Flor, sentite condoglianze alla famiglia da tutti noi".