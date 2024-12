video suggerito

Incidente in Thailandia, scontro tra scooter: turista italiano muore il giorno della Vigilia di Natale Umberto Monney, 76enne italiano, è morto in un grave incidente stradale in Thailandia, dove si trovava per trascorrere le festività natalizie e dove si recava regolarmente in vacanza da quanto era andato in pensione. L’uomo, in sella alla sua moto, è rimasto vittima di un violento frontale con un altro scooter. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Umberto Monney, 76 anni.

Umberto Monney, 76enne italiano residente nella provincia di Reggio Emilia, è morto in un grave incidente stradale in Thailandia, dove si trovava per trascorrere le festività natalizie e dove si recava regolarmente in vacanza da quanto era andato in pensione. L'uomo, in sella alla sua moto, è rimasto vittima di un violento frontale.

Lo scontro con l'altro mezzo è avvenuto il giorno della Vigilia di Natale, martedì 24 dicembre, a Pattaya, nota località turistica non lontana dalla capitale Bangkok, ma la notizia è stata diffusa soltanto nelle scorse ore.

Sulla base di quanto è stato ricostruito da alcuni quotidiani, il 76enne avrebbe sterzato bruscamente per evitare la moto di una donna che stava effettuando una manovra azzardata. Il gesto repentino avrebbe causato lo scontro frontale con un altro scooter, su cui viaggiavano un giovane di 25 anni e la sua fidanzata.

Dopo l'incidente i sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'uomo sul posto, poi lo hanno trasportato all’ospedale, dove alla fine non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La polizia thailandese sta ancora indagando nel tentativo di ricostruire l‘esatta dinamica.

Il corpo del 76enne è stato trasferito a Bangkok, in attesa che vengano espletate tutte le pratiche burocratiche per il rimpatrio della salma. La notizia è stata data in ritardo perché le autorità locali non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia dell'uomo.

L’Ambasciata italiana nei giorni scorsi era stata contattata con l'obiettivo di rintracciare i parenti e, come riporta Il Resto del Carlino, il corrispondente consolare CarloFilippo Ciambrelli aveva anche diffuso un appello e una fotografia del 76enne sui social.

"Qui le persone che decedono vengono portate in ospedale per procedere o meno all’autopsia. – ha spiegato il console onorario – Ma se non si è in possesso di un’assicurazione sanitaria o se non si ha l’assenso dei familiari più prossimi, i medici non toccano nulla. Purtroppo non erano stati trovati tra i suoi affetti, contatti di parenti e lui non era registrato in Ambasciata".

Ma alla fine nella giornata di sabato i parenti sono stati trovati e informati della tragedia. Il 76enne in Italia aveva lavorato per anni come dipendente del mercato ortofrutticolo cittadino di via Cisalpina. Dopo essere andato in pensione, aveva deciso di trascorrere l’estate in Italia e l'inverno in Thailandia. L'uomo lascia una figlia che vive nel mantovano.