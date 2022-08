Incidente in moto: muore il giovane tennista Simone De Luigi, amputato un piede all’amica L’incidente nella tarda serata di domenica a Rimini. Il ragazzo, originario di San Marino e promessa del tennis, era alla guida di uno scooter 125 su cui si trovava come passeggera la giovane.

A cura di Biagio Chiariello

Un incidente in moto sulla Statale Adriatica, all'altezza di Viserba (Rimini), è costato la vita a Simone De Luigi. 18 anni, compiuti ad inizio agosto, originario di San Marino, il giovane era in sella ad una Benelli 125 che è entrata in collisione con una Mini Cooper. Violentissimo l'impatto nel quale è rimasta gravemente ferita anche una sedicenne che era con lui sulla moto.

La ragazza, anche lei sammarinese, è ricoverata in rianimazione in prognosi riservata all'ospedale Bufalini di Cesena dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico: nello scontro ha subito l'amputazione di un piede. Illeso il conducente della Mini: anche lui sammarinese.

Stando ad una prima ricostruzione, pare che Simone, avrebbe tentato una inversione a U subito dopo lo svincolo di via Popilia, dove l'Adriatica passa da due a una corsia per senso di marcia e si interrompe il guard rail che separa le carreggiate, per inserirsi nella carreggiata in direzione di Rimini.

In quel momento sue spalle è arrivata a velocità sostenuta una Mini che a sua volta procedeva in direzione di Ravenna: l'impatto è stato inevitabile e, a causa dello schianto, la Benelli del 18enne è volata per oltre 100 metri mentre i suoi occupanti sono carambolati sull'asfalto. Sul posto per i rilievi del caso la Polizia Stradala, che ha provveduto a chiudere la Statale per permettere i soccorsi.

Simone De Luigi era una giovane promessa del tennis a San Marino e faceva parte della nazionale con la quale ha recentemente giocato in Coppa Davis