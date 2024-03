video suggerito

Incidente in monopattino, morto il "principe" Gony Asti: lutto a Mogliano Ali Yousuf Goni, un uomo di 52 anni molto conosciuto in città come "Gony Asti", è morto in ospedale a Treviso dopo una settimana di agonia. La pista dell'incidente, senza coinvolgimento da parte di terzi, sembra essere quella più accreditata ma sono in corso verifiche.

A cura di Susanna Picone

È stato trovato gravemente ferito accanto al suo monopattino, è stato portato in ospedale ma dopo una settimana di agonia si è spento. È morto così a Treviso Ali Yousuf Goni, un uomo di 52 anni molto conosciuto in città come "Gony Asti".

L'incidente è avvenuto una settimana fa a Mogliano Veneto. Secondo le prime ricostruzioni, Goni potrebbe essere inciampato su un tombino mentre era a bordo di un monopattino, cadendo avrebbe battuto violentemente la testa contro un muretto. Subito è stato soccorso da alcuni dipendenti di un vicino albergo e portato all'ospedale Ca’ Foncello di Treviso, ma le sue condizioni erano apparse subito molto gravi e in ospedale è deceduto dopo alcuni giorni di ricovero.

Sono in corso indagini sulla esatta dinamica dell’incidente, con le forze dell’ordine che stanno esaminando le telecamere di sicurezza della zona per escludere ogni possibile coinvolgimento di terzi. L’ipotesi più accreditata comunque è che l’uomo sia inciampato all’altezza di un tombino, cadendo e andando a sbattere la testa contro il muretto di un’abitazione. Probabilmente quindi un incidente autonomo, ma sul posto non c’era nessun testimone che per ora ha potuto confermarlo.

Intanto, la notizia della morte di "Gony Asti" si è rapidamente diffusa e ha scosso la comunità di Mogliano Veneto, dove l’uomo – chiamato anche "il principe" – era molto conosciuto anche per le sue frequentazioni con personaggio famosi.

Da anni il 52enne abitava in una villetta a Mogliano, i periodi estivi invece li trascorreva in Sardegna, dove aveva un’altra casa. Amava la vita da bohémien e chi lo conosceva dice che millantava spesso origini nobili, dicendo di essere imparentato con una nobile dinastia africana.

La data dei funerali verrà fissata solo dopo la fine degli accertamenti da parte delle forze dell'ordine.