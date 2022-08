Incidente in Croazia, si ribalta un pullman polacco: 11 le vittime, più di 20 feriti Un pullman polacco si è ribaltato in Croazia, provocando la morte di 11 persone. Il numero dei feriti gravi si aggira tra i 25 e i 34 passeggeri, mentre 9 sarebbero lievi.

A cura di Ilaria Costabile

Immagini diffuse dalla tv croata

Alle prime ore dell'alba di sabato 6 agosto, si è ribaltato un pullman polacco sull'autostrada Budapest – Fiume, a poca distanza da Zagabria. Stando alle prime ricostruzioni della polizia e dei portali di informazione croati, sarebbero morte 11 persone, mentre 25 sarebbero i feriti gravi, altri 9 passeggeri invece avrebbero riportato ferite lievi.

Quello avvenuto stamane è uno dei più gravi incidenti autostradali verificatisi negli ultimi anni nel Paese. Il ribaltamento è avvenuto alle 5:40, ora locale, a circa cinquanta chilometri a Nord della capitale della Croazia, precisamente sulla statale A-4 che, solitamente, nel periodo estivo è particolarmente trafficata per il via vai di turisti che raggiungono le principali mete d'attrazione in auto. Al momento non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, ma pare che il pullman si stesse dirigendo verso la costa adriatica croata, per poi uscire fuori strada e ribaltarsi rovinosamente, provocando la morte di ben undici persone, tra cui non è ancora chiaro se vi sia anche il conducente. Tra le ipotesi che al momento vanno per la maggiore, si pensa ad un colpo di sonno dell'autista.

I soccorsi sono arrivati sul posto il prima possibile, documentando l'accaduto e occupandosi dei feriti più gravi che, comunque sarebbero 25, secondo alcuni portali anche 34, dal momento che il mezzo trasportava circa una cinquantina di passeggeri. Stando a quanto riportato da alcune fonti locali il numero delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore, vista la gravità dell'incidente, nonostante la prontezza degli aiuti giunti sul posto, a poco tempo dal ribaltamento dell'autobus. Sul posto, poi, sono diretti i servizi consolari polacchi e il ministro dell'Interno croato, come dichiarato dal Ministero degli Esteri della Polonia.