video suggerito

Incidente in A27: soccorre famiglia con l’auto in panne, camion lo travolge. Morto padre di due figli L’operatore in servizio sull’A27 Mestre-Belluno, il 41enne di origini romene Vasile Iosif, è morto sul colpo dopo essere stato investito da un mezzo pesante nella zona del Fadalto, all’altezza di Vittorio Veneto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grave incidente stradale lungo l’autostrada A27, tra Vittorio Nord e l’uscita per il Fadalto, in direzione Belluno. Un 41enne di origini romene, Vasile Iosif, residente a Breda di Piave, è morto dopo essere stato travolto da un camion. Era dipendente di una ditta appaltatrice di lavori in autostrada.

Stando alle ricostruzioni, l'operatore in servizio sull‘A27 Mestre-Belluno si era fermato per soccorrere una famiglia (padre, madre e bimbo piccolo) ferma con l'auto in avaria a bordo strada, sulla corsia di emergenza dove aveva parcheggiato la propria auto.

Avrebbe azionato le quattro frecce e sbandierato per indicare la presenza della macchina in fermo. Ma nonostante ciò è avvenuto il dramma: ad un certo punto un mezzo pesante in transito, un camion da 280 quintali guidato un 55enne straniero, residente a Pesaro Urbino, lo ha investito. Iosif è stato scaraventato contro la sua auto e trascinato per centinaia di metri, morendo sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nello schianto.

Sul posto la pattuglia della Polizia Stradale e gli operatori del Suem che hanno potuto solo costatare la morte del 41enne.

Il traffico ha subito gravi ripercussioni, con la circolazione che è stata a ridotta a lungo su un'unica corsia di marcia. Le dinamica dell'incidente, precisa Autostrade per l'Italia, è al vaglio della Polizia Stradale. La procura di Treviso dovrebbe ora aprire un fascicolo d'inchiesta per omicidio stradale.

Iosif lascia la moglie Laura e due figli, Andrea e Alessandro. "È una tragedia che non trova parole, l'ennesima fortunatamente per la famiglia De Zottis a cui esprimiamo le nostre condoglianze", ha commentato il sindaco di Breda di Piave, Cristiano Mosole «in particolare alla famiglia di Iosif che per un gesto eroico ha messo a repentaglio incredibilmente la sua vita. Mi dispiace tantissimo" ha concluso.