Incidente al porto di Brindisi, camionista muore schiacciato da un altro tir prima dell’imbarco Incidente oggi al porto di Brindisi: un camionista di 46 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da un altro tir mentre si preparava all’imbarco per andare in Grecia.

A cura di Ida Artiaco

Drammatico incidente, oggi, al Porto di Brindisi. L'autista di un Tir di nazionalità Bulgara, che era in attesa di imbarcarsi sul traghetto per il porto greco di Igoumenitsa, è stato schiacciato da un altro tir ed è morto durante le manovre di imbarco.

La vittima si chiama Vassil Bacnji, di 46 anni.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della capitaneria di porto, della polizia e dei mezzi del 118. La procura di Brindisi ha aperto un'inchiesta coordinata dal pm Raffaele Casto, che però non ha ritenuto di disporre il sequestro dei veicoli sui quali non vi sono tracce dell'incidente.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la vittima era scesa dall'abitacolo del suo camion per controllare qualcosa sulla banchina di Costa Morena ovest quando è stata travolta durante le manovre dell'altro tir, il cui conducente stava facendo retromarcia. Vani i tentativi di rianimazione praticati dai sanitario del 118, giunti sul posto in ambulanza.

In un primo momento era stata anche presa in considerazione l’ipotesi che l’autotrasportatore fosse stato colto da un malore. Ma la dinamica di quanto successo è stata chiarita, otre che con le testimonianze dei presenti, soprattutto grazie alle immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza dell’Autorità di sistema portuale del Mar adriatico meridionale. La Procura deciderà ora come e se procedere.

Il traghetto per Igoumenitsa, che sarebbe dovuto partire alle 13, è rimasto fermo a lungo nel porto di Brindisi dove si sono create delle code: ci sono molti mezzi pesanti, che trasportano merci, ma considerato il periodo anche parecchi vacanzieri.