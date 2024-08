Incidente aereo all’aviosuperficie Alvaro Leonardi di Terni: precipita ultraleggero, morti pilota e passeggero

video suggerito

Un aereo ultraleggero è precipitato oggi all'aviosuperficie "Alvaro Leonardi" di Maratta (Terni) e poi ha preso fuoco. Il bilancio è di due morti. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Drammatico incidente oggi all'aviosuperficie "Alvaro Leonardi" di Maratta (Terni), dove un aereo ultraleggero è precipitato al suolo. Il bilancio è di due morti: si tratta del pilota e di un passeggero, di cui non è ancora stata resa nota l'identità.

Il mezzo, di piccole dimensioni, si era da poco alzato in volo secondo le prime ricostruzioni. Il velivolo, con dicitura "Aeroclub Pescara" avrebbe fatto appena in tempo a superare la superstrada E45 prima di precipitare a terra, prendendo fuoco in seguito all'impatto. Da quanto si apprende, era diretto a L’Aquila.

Sul posto si sono portati gli operatori del 118, le forze dell’ordine – la squadra Volante della questura di Terni e la polizia Locale – e tre squadre del comando provinciale del 115. Le due vittime sarebbero morte sul colpo. L'impatto – hanno spiegato i vigili – è avvenuto precisamente alla fine della strada di Maratta, verso Narni poco dopo il parco Chico Mendez.

In aggiornamento.