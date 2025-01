video suggerito

Incidente ad Alessandria, morti una 20enne e un 17enne: la loro auto finisce contro il guard-rail Due giovanissimi sono morti in un incidente avvenuto lungo la provinciale 30 alla periferia di Acqui Terme (Alessandria). I due ragazzi viaggiavano insieme ad altre due persone su una vettura che è uscita di strada e si è schiantata contro un guard rail.

A cura di Susanna Picone

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 3 gennaio, nella provincia di Alessandria. Due ragazzi sono morti e altre due persone sono rimaste ferite. Il grave incidente è avvenuto lungo la strada statale 30 di Val Bromida all'altezza di Acqui Terme.

Secondo i primi accertamenti, si è trattato di un incidente autonomo che ha coinvolto una sola auto, una Fiat Punto, e le cui cause sono ancora in fase di accertamento. L’utilitaria a bordo della quale viaggiavano le quattro persone sarebbe finita autonomamente contro il guard-rail. Le due vittime erano sedute sul lato destro della vettura: si tratta di una ragazza di venti anni e di un diciassettenne, entrambi di Morbello, piccolo comune nel sud della provincia.

Il conducente dell’auto – si tratterebbe del fidanzato della ragazza deceduta – e il passeggero seduto dietro di lui sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale, le loro condizioni non sarebbero serie. Sull'automobilista saranno fatti i consueti accertamenti per verificare l'eventuale assunzione di alcol o droga.

L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Stradale di Acqui Terme, intervenuta sul posto insieme ai Carabinieri, ai Vigili del Fuoco e al 118. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche funzionari dell'Anas per ripristinare la viabilità. Al momento una corsia è chiusa con traffico regolato sul posto.