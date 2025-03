video suggerito

Incidente stradale per Roberto Vannacci a Lido di Camaiore: il tamponamento con un'altra auto allo Stop Il generale ora eurodeputato Roberto Vannacci è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Lido di Camaiore (Lucca). La sua auto si è scontrata con quella di un 60enne trasportato in ospedale in codice verde per ulteriori accertamenti. Vannacci è rimasto illeso.

A cura di Gabriella Mazzeo

L'europarlamentare della Lega Roberto Vannacci.

Il generale Roberto Vannacci è rimasto coinvolto questa mattina, sabato 8 marzo, in un incidente stradale in Versilia, a Lido di Camaiore (Lucca). Il sinistro si è verificato all'incrocio tra via Italia e via del Termine. Le auto coinvolte sarebbero due: la Kia Sportage dell'eurodeputato e una Fiat Doblò sulla quale viaggiava un 60enne di Camaiore, trasportato in ospedale a Versilia in codice verde per ulteriori accertamenti.

Vannacci, invece, è rimasto illeso. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e il personale della polizia municipale di Camaiore. Dopo lo scontro, una piccola folla di persone si è radunata all'incrocio tra via Italia e via del Termine.

Stando a quanto reso noto, il sinistro si è verificato intorno alle 8.30 di questa mattina all'altezza di uno Stop. La ricostruzione dei fatti è ora affidata ai vigili urbani. Non destano preoccupazione le condizioni di salute dell'anziano alla guida della seconda macchina coinvolta nel tamponamento: l'uomo è stato trasportato in ospedale in codice verde solo per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti per scongiurare lesioni.

Sembra però che il suo stato di salute sia buono, così come quello del generale Vannacci rimasto illeso. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora da ricostruire: non è chiaro, infatti, come si sia arrivati allo scontro tra le due vetture che stavano percorrendo la strada intorno alle 8 di questa mattina. Le autorità sono giunte subito sul posto per fare un punto della situazione e le formalità del caso sono state svolte in tempi rapidi perché fortunatamente nessuno dei due conducenti ha riportato gravi danni fisici.